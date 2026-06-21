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  4. «Это не про безопасность игроков». Ширер резко раскритиковал ФИФА
Чемпионат мира
21 июня 2026, 22:55 |
494
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«Это не про безопасность игроков». Ширер резко раскритиковал ФИФА

Бывший нападающий сборной Англии раскритиковал перерывы на водопой

21 июня 2026, 22:55 |
494
1 Comments
«Это не про безопасность игроков». Ширер резко раскритиковал ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился откровенным мнением о трехминутных перерывах на водопой, которые ФИФА ввела в каждом тайме матчей чемпионата мира 2026.

Многие болельщики высказывают мнение, что эти паузы используются в коммерческих целях, что вызвало возмущение в сети.

В эфире Betfair’s Hot Take Hotline один из фанатов сказал: «Эти новые перерывы на водопой просто смешные. Они полностью ломают ритм игры».

Ширер согласился и резко раскритиковал эти паузы, считая их абсолютно ненужными:

«Я полностью с этим согласен. Ради безопасности игроков, когда слишком жарко, да, безусловно, нужно делать перерыв на водопой. Но, например, матч Англии проходил в кондиционируемом помещении. 21 градус. Идеальная температура под крышей. Так что с точки зрения безопасности игроков в таких условиях абсолютно нет необходимости в перерыве на водопой.

Мы все знаем, для чего они. Мы все знаем, почему их ввели. И в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, это не про безопасность игроков. Это про рекламу».

Перерывы в середине таймов разделили матчи на четверти, что нарушает темп игр и вызывает резкую критику тренеров, игроков и болельщиков, которые все чаще освистывают паузы.

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Алан Ширер ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: Tribal Football
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Комментарии 1
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Минулий ЧС у США дуже критикували за те, що інколи гравці майже непритомніли від спеки. Те, що це робиться і в Канаді дійсно викликає обгрунтовані запитання. Але, в цілому, міра виправдана, просто її треба застосовувати коли на стадіоні +30 або вище, наприклад.
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