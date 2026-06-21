«Это не про безопасность игроков». Ширер резко раскритиковал ФИФА

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился откровенным мнением о трехминутных перерывах на водопой, которые ФИФА ввела в каждом тайме матчей чемпионата мира 2026.

Многие болельщики высказывают мнение, что эти паузы используются в коммерческих целях, что вызвало возмущение в сети.

В эфире Betfair’s Hot Take Hotline один из фанатов сказал: «Эти новые перерывы на водопой просто смешные. Они полностью ломают ритм игры».

Ширер согласился и резко раскритиковал эти паузы, считая их абсолютно ненужными:

«Я полностью с этим согласен. Ради безопасности игроков, когда слишком жарко, да, безусловно, нужно делать перерыв на водопой. Но, например, матч Англии проходил в кондиционируемом помещении. 21 градус. Идеальная температура под крышей. Так что с точки зрения безопасности игроков в таких условиях абсолютно нет необходимости в перерыве на водопой. Мы все знаем, для чего они. Мы все знаем, почему их ввели. И в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, это не про безопасность игроков. Это про рекламу».

Перерывы в середине таймов разделили матчи на четверти, что нарушает темп игр и вызывает резкую критику тренеров, игроков и болельщиков, которые все чаще освистывают паузы.