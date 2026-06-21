Милан нацелился на подписание форварда ПСЖ

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш может перебраться из «ПСЖ» в «Милан». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в подписании 24-летнего футболиста. Португальцу намерены дать зарплату размером в 5 миллионов евро в год.

«ПСЖ» с форвардом готов попрощаться за сумму в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Гонсалу Рамуша 45 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 12 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» собирается оформить трансфер топ-вингера.