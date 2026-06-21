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Италия
21 июня 2026, 22:42 | Обновлено 21 июня 2026, 22:48
697
0

Милан нацелился на подписание форварда ПСЖ

Гонсалу Рамуш попал на радары итальянского клуба

21 июня 2026, 22:42 | Обновлено 21 июня 2026, 22:48
697
0
Милан нацелился на подписание форварда ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш
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Португальский нападающий Гонсалу Рамуш может перебраться из «ПСЖ» в «Милан». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб заинтересован в подписании 24-летнего футболиста. Португальцу намерены дать зарплату размером в 5 миллионов евро в год.

«ПСЖ» с форвардом готов попрощаться за сумму в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне на счету Гонсалу Рамуша 45 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 12 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» собирается оформить трансфер топ-вингера.

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трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Милан ПСЖ Гонсалу Рамуш
Даниил Кирияка Источник: Corriere dello Sport
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