Чемпионат мира21 июня 2026, 21:28 | Обновлено 21 июня 2026, 21:29
169
0
Испания повторила свою четвертую крупнейшую победу на чемпионатах мира
Жертвой испанцев в этот раз стала сборная Саудовской Аравии
21 июня 2026, 21:28 | Обновлено 21 июня 2026, 21:29
169
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Сборная Испании повторила свою четвертую крупнейшую победу на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии, в котором испанцы победили со счетом 4:0.
Ранее испанцы с таким же счетом выигрывали только у сборной Украины в 2006 году.
Рекорд сборной Испании был установлен в 2022 году, когда была одержана победа над сборной Коста-Рики со счетом 7:0.
Самые крупные победы сборной Испании на чемпионатах мира
- 2022: Коста-Рика – 7:0
- 1998: Болгария – 6:1
- 1986: Дания – 5:1
- 2026: Саудовская Аравия – 4:0
- 2006: Украина – 4:0
- 2014: Австралия – 3:0
- 1994: Швейцария – 3:0
- 1986: Алжир – 3:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2026, 09:01 0
К командам Гаити и Турции присоединился Тунис, который пропустил девять голов за два матча
Футбол | 21 июня 2026, 12:36 8
Владислав Наумец официально стал игроком ФК Женис
Волейбол | 21.06.2026, 11:12
Футбол | 21.06.2026, 19:41
Бокс | 21.06.2026, 10:15
Комментарии 0
Популярные новости
20.06.2026, 11:37 27
20.06.2026, 19:41 3
20.06.2026, 07:02 2
20.06.2026, 09:27 9
20.06.2026, 10:12 3
20.06.2026, 19:35
20.06.2026, 07:37
21.06.2026, 11:22 9