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Чемпионат мира
21 июня 2026, 21:28 | Обновлено 21 июня 2026, 21:29
169
0

Испания повторила свою четвертую крупнейшую победу на чемпионатах мира

Жертвой испанцев в этот раз стала сборная Саудовской Аравии

21 июня 2026, 21:28 | Обновлено 21 июня 2026, 21:29
169
0
Испания повторила свою четвертую крупнейшую победу на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании повторила свою четвертую крупнейшую победу на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии, в котором испанцы победили со счетом 4:0.

Ранее испанцы с таким же счетом выигрывали только у сборной Украины в 2006 году.

Рекорд сборной Испании был установлен в 2022 году, когда была одержана победа над сборной Коста-Рики со счетом 7:0.

Самые крупные победы сборной Испании на чемпионатах мира

  • 2022: Коста-Рика – 7:0
  • 1998: Болгария – 6:1
  • 1986: Дания – 5:1
  • 2026: Саудовская Аравия – 4:0
  • 2006: Украина – 4:0
  • 2014: Австралия – 3:0
  • 1994: Швейцария – 3:0
  • 1986: Алжир – 3:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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