Испания повторила свою четвертую крупнейшую победу на чемпионатах мира

Сборная Испании повторила свою четвертую крупнейшую победу на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Саудовской Аравии, в котором испанцы победили со счетом 4:0.

Ранее испанцы с таким же счетом выигрывали только у сборной Украины в 2006 году.

Рекорд сборной Испании был установлен в 2022 году, когда была одержана победа над сборной Коста-Рики со счетом 7:0.

Самые крупные победы сборной Испании на чемпионатах мира