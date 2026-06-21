Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда сборной Украины полностью разочаровал знаменитый клуб
Испания
21 июня 2026, 21:20 |
2084
0

Звезда сборной Украины полностью разочаровал знаменитый клуб

«Трабзонспор» недоволен поведением украинца

21 июня 2026, 21:20 |
2084
0
Звезда сборной Украины полностью разочаровал знаменитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова остается неопределенным.

По информации источника, представители футболиста попросили у «Трабзонспора» дополнительное время для изучения всех предложений, поступивших игроку во время летнего трансферного окна.

В то же время руководство турецкого клуба осталось недовольным развитием ситуации. Турецкий клуб предоставил футболисту время для принятия решения, однако за этот период не получил положительного ответа от украинца.

Сообщается, что в «Трабзонспоре» рассчитывали на более оперативную реакцию со стороны Цыганкова и его окружения, поэтому сейчас в клубе испытывают разочарование из-за затягивания переговорного процесса.

По теме:
Английский топ-клуб готовит 8 подписаний на летнее ТО
Барселона нашла три альтернативы подписанию Альвареса
Интер добивается полузащитника Ливерпуля, несмотря на отказ клуба АПЛ
Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
Футбол | 21 июня 2026, 12:36 8
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо нашел новый клуб в Европе

Владислав Наумец официально стал игроком ФК Женис

Испания – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 21 июня 2026, 19:40 0
Испания – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания – Саудовская Аравия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы H чемпионата мира 2026

Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Футбол | 21.06.2026, 10:05
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Футбол | 21.06.2026, 05:20
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 21.06.2026, 10:15
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 2
Бокс
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
20.06.2026, 23:15 4
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 3
Футбол
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем