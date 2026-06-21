Звезда сборной Украины полностью разочаровал знаменитый клуб

Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова остается неопределенным.

По информации источника, представители футболиста попросили у «Трабзонспора» дополнительное время для изучения всех предложений, поступивших игроку во время летнего трансферного окна.

В то же время руководство турецкого клуба осталось недовольным развитием ситуации. Турецкий клуб предоставил футболисту время для принятия решения, однако за этот период не получил положительного ответа от украинца.

Сообщается, что в «Трабзонспоре» рассчитывали на более оперативную реакцию со стороны Цыганкова и его окружения, поэтому сейчас в клубе испытывают разочарование из-за затягивания переговорного процесса.