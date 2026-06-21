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Чемпионат мира
21 июня 2026, 20:09 | Обновлено 21 июня 2026, 20:10
128
0

Оярсабаль вышел на 7 место среди лучших бомбардиров сборной Испании

Испанский нападающий повторил результат Фернандо Морьентеса

21 июня 2026, 20:09 | Обновлено 21 июня 2026, 20:10
128
0
Оярсабаль вышел на 7 место среди лучших бомбардиров сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль
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Микель Оярсабаль забил свои 26-й и 27-й голы за сборную Испании.

Произошло это в первом тайме поединка против Саудовской Аравии (счет 3:0 в пользу испанцев на момент написания статьи).

Оярсабаль обошел в списке лучших бомбардиров испанской сборной Эмилио Бутрагеньо (26 голов) и догнал Фернандо Морьентеса (27 голов), занимающего 7-е место.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании

  • 59 – Давид Вилья
  • 44 – Рауль
  • 38 – Фернандо Торрес
  • 37 – Альваро Мората
  • 35 – Давид Силва
  • 29 – Фернандо Эрро
  • 27 – Фернандо Морьентес
  • 27 – Микель Оярсабаль
  • 26 – Эмилио Бутрагеньо
  • 24 – Ферран Торрес
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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