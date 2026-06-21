Оярсабаль вышел на 7 место среди лучших бомбардиров сборной Испании

Микель Оярсабаль забил свои 26-й и 27-й голы за сборную Испании.

Произошло это в первом тайме поединка против Саудовской Аравии (счет 3:0 в пользу испанцев на момент написания статьи).

Оярсабаль обошел в списке лучших бомбардиров испанской сборной Эмилио Бутрагеньо (26 голов) и догнал Фернандо Морьентеса (27 голов), занимающего 7-е место.

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