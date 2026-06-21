Чемпионат мира21 июня 2026, 20:09 | Обновлено 21 июня 2026, 20:10
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Оярсабаль вышел на 7 место среди лучших бомбардиров сборной Испании
Испанский нападающий повторил результат Фернандо Морьентеса
21 июня 2026, 20:09 | Обновлено 21 июня 2026, 20:10
128
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Микель Оярсабаль забил свои 26-й и 27-й голы за сборную Испании.
Произошло это в первом тайме поединка против Саудовской Аравии (счет 3:0 в пользу испанцев на момент написания статьи).
Оярсабаль обошел в списке лучших бомбардиров испанской сборной Эмилио Бутрагеньо (26 голов) и догнал Фернандо Морьентеса (27 голов), занимающего 7-е место.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании
- 59 – Давид Вилья
- 44 – Рауль
- 38 – Фернандо Торрес
- 37 – Альваро Мората
- 35 – Давид Силва
- 29 – Фернандо Эрро
- 27 – Фернандо Морьентес
- 27 – Микель Оярсабаль
- 26 – Эмилио Бутрагеньо
- 24 – Ферран Торрес
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