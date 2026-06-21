Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль оформил дубль в матчн 2-го тура группы H чемпионата мира 2026 против Саудовсой Аравии.

Микель отличился на 21-й и 24-й минутах, сделав счет 3:0 в пользу Фурии Рохи. Ассистами на Оярсабаля отличились Эмерик Ляпорт и Дани Ольмо.

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Микель также отдал ассист на Ламина Ямаля, который забил первый гол в этом поединке.

Встреча Испании и Саудовской Аравии стартовала 21 июня в 22:00 по Киеву на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте.

❗️ ВИДЕО. Оярсабаль после ассиста на Ямаля оформил дубль Саудовской Аравии

ГОЛ! 2:0 Оярсабаль, 21 мин.

ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 24 мин.