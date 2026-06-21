ВИДЕО. Оярсабаль после ассиста на Ямаля оформил дубль Саудовской Аравии
Микель забил на 21-й и 24-й и сделал счет 3:0 в пользу сборной Испании в матче 2-го тура ЧМ
Форвард сборной Испании Микель Оярсабаль оформил дубль в матчн 2-го тура группы H чемпионата мира 2026 против Саудовсой Аравии.
Микель отличился на 21-й и 24-й минутах, сделав счет 3:0 в пользу Фурии Рохи. Ассистами на Оярсабаля отличились Эмерик Ляпорт и Дани Ольмо.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Микель также отдал ассист на Ламина Ямаля, который забил первый гол в этом поединке.
Встреча Испании и Саудовской Аравии стартовала 21 июня в 22:00 по Киеву на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте.
❗️ ВИДЕО. Оярсабаль после ассиста на Ямаля оформил дубль Саудовской Аравии
ГОЛ! 2:0 Оярсабаль, 21 мин.
ГОЛ! 3:0 Оярсабаль, 24 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» не сумели обыграть команду из Болгарии
Экс-форвард сборной Украины считает, что на мировом футбольном форуме еще будут неожиданности