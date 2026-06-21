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Чемпионат мира
21 июня 2026, 20:13 |
286
0

ФИФА возвращает оскандалившегося арбитра

Шон Эванс вернется к работе на матче Новой Зеландии против Египта

21 июня 2026, 20:13 |
286
0
ФИФА возвращает оскандалившегося арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Эванс
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Видеопомощник арбитра Шон Эванс вернется к работе на матче Новой Зеландии против Египта, который состоится в понедельник и начнется в 4:00. Австралиец будет выполнять обязанности помощника видеопомощника арбитра Мохаммеда Хамида на матче группы G в Ванкувере.

Это первое назначение Эванса после того, как расследование ФИФА оправдало его по обвинению в неподобающем жесте рукой, зафиксированном телекамерами перед матчем Германия – Кюрасао (7:1).

38-летний арбитр показывал пальцами правой руки перевернутый знак «ОК». Подобный жест ассоциируется с выражением превосходства белой расы.

Эванс настаивал, что это было «непроизвольное, подсознательное подергивание», и отрицал «намеренную» попытку «передать сообщение, принадлежность, игру или убеждения любого рода».

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сборная Новой Зеландии по футболу сборная Египта по футболу ЧМ-2026 по футболу VAR
Руслан Полищук Источник: BBC
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