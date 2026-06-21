ФИФА возвращает оскандалившегося арбитра

Видеопомощник арбитра Шон Эванс вернется к работе на матче Новой Зеландии против Египта, который состоится в понедельник и начнется в 4:00. Австралиец будет выполнять обязанности помощника видеопомощника арбитра Мохаммеда Хамида на матче группы G в Ванкувере.

Это первое назначение Эванса после того, как расследование ФИФА оправдало его по обвинению в неподобающем жесте рукой, зафиксированном телекамерами перед матчем Германия – Кюрасао (7:1).

38-летний арбитр показывал пальцами правой руки перевернутый знак «ОК». Подобный жест ассоциируется с выражением превосходства белой расы.

Эванс настаивал, что это было «непроизвольное, подсознательное подергивание», и отрицал «намеренную» попытку «передать сообщение, принадлежность, игру или убеждения любого рода».