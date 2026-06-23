Нападающего сборной Украины ждут в Испании за 20 миллионов евро

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным на фоне финансовых требований клуба.

По информации Tuttomercatoweb, ключевой датой для римского клуба является 30 июня – к этому моменту «Рома» должна обеспечить значительную прибыль в рамках договоренностей с УЕФА относительно финансового фейр-плей.

Только после выполнения этих условий клуб сможет более активно работать на трансферном рынке, а ситуация с украинским нападающим может стать одной из ключевых.

Среди претендентов на Довбика называются испанские клубы «Бетис» и «Вильярреал». Обе команды рассматривают вариант аренды с опцией или обязательным выкупом. Ожидается, что полноценный трансфер нападающего состоится за 20 миллионов евро.