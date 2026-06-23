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  4. Нападающего сборной Украины ждут в Испании за 20 миллионов евро
Италия
23 июня 2026, 08:02 |
1285
1

Нападающего сборной Украины ждут в Испании за 20 миллионов евро

Артем Довбик может перейти в «Вильярреал» или «Бетис»

23 июня 2026, 08:02 |
1285
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Нападающего сборной Украины ждут в Испании за 20 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным на фоне финансовых требований клуба.

По информации Tuttomercatoweb, ключевой датой для римского клуба является 30 июня – к этому моменту «Рома» должна обеспечить значительную прибыль в рамках договоренностей с УЕФА относительно финансового фейр-плей.

Только после выполнения этих условий клуб сможет более активно работать на трансферном рынке, а ситуация с украинским нападающим может стать одной из ключевых.

Среди претендентов на Довбика называются испанские клубы «Бетис» и «Вильярреал». Обе команды рассматривают вариант аренды с опцией или обязательным выкупом. Ожидается, что полноценный трансфер нападающего состоится за 20 миллионов евро.

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Бетис Рома Рим Вильярреал трансферы Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttomercatoweb
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Чом не перейшов,
як місяць зійшов,
в Бетісі чекали...
Чи грошей нема,
чи доля така
й Рома не пускала...
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