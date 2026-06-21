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Чемпионат мира
21 июня 2026, 18:54 |
939
0

Главный тренер сборной Египта вынужден был оправдываться из-за Салаха

Хоссам Хассан не конфликтует с Мохамедом Салахом

21 июня 2026, 18:54 |
939
0
Главный тренер сборной Египта вынужден был оправдываться из-за Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан быстро опроверг слухи о разногласиях с капитаном Мохамедом Салахом после замены бывшей суперзвезды «Ливерпуля» в первом матче чемпионата мира 2026 года против Бельгии. Салах был неожиданно снят с игры на 76-й минуте при счете 1:1, что вызвало широкие предположения о конфликте между талисманом и его тренером.

Главный тренер сборной Египта категорически опроверг любые разговоры о проблемах в команде перед матчем с Новой Зеландией во втором туре группового этапа.

«Салах – важный игрок для нашей команды, и 26 футболистов, которые здесь со мной, очень важны. Каждый их тех, кто работал со мной, знает, что я отношусь к ним профессионально. У меня нет фаворитов. Салах – отличный игрок, который помогает своим товарищам по команде. Он очень дисциплинирован и является образцом для подражания. Если он выходит в стартовом составе или его меняют, это нормально. Это его роль как игрока. Все знают, что я работаю на благо команды и национальной сборной».

34-летний Салах забил 65 голов в 115 матчах за сборную Египта. Матч с Новой Зеландией состоится завтра и начнется в 4:00.

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Мохамед Салах сборная Египта по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу Ливерпуль
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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