ВИДЕО. Игрок сборной Парагвая украл у арбитра часы
Матиас Галарса дважды отличился в матче с Турцией
Парагвайский футболист Матиас Галарса попал в заголовки новостей, забив самый быстрый гол чемпионата мира по футболу в матче против Турции (1:0) в субботу. Но он также принял участие в скандальном эпизоде.
Судья Иван Бартон потерял одни из своих часов, пытаясь разнять игроков, и Галарса подобрал их. Вместо того чтобы сразу вернуть часы судье, он взял их и какое-то время носил на запястье. Хотя он и вернул часы, игрок попал под шквал критики.
В том же матче бывший нападающий «Ньюкасла» Мигель Альмирон был удалён с поля в добавленное время первого тайма после того, как прикрыл рот рукой, обращаясь к оппоненту. В итоге Парагвай победил, а Галарса стал лучшим игроком противостояния.
ВИДЕО. Игрок сборной Парагвая украл у арбитра часы
Paraguayan footballer Matias Galarza stole the referee's watch that fell off in the 45th minute of the match.— Kara (@UTDKarra) June 21, 2026
The footage of the footballer picking up the watch from the ground and putting it on his own wrist went viral on social media. 😂 pic.twitter.com/dPZxUE8bIU
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