Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игрок сборной Парагвая украл у арбитра часы
Чемпионат мира
21 июня 2026, 18:37 |
441
0

ВИДЕО. Игрок сборной Парагвая украл у арбитра часы

Матиас Галарса дважды отличился в матче с Турцией

21 июня 2026, 18:37 |
441
0
ВИДЕО. Игрок сборной Парагвая украл у арбитра часы
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Галарса
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Парагвайский футболист Матиас Галарса попал в заголовки новостей, забив самый быстрый гол чемпионата мира по футболу в матче против Турции (1:0) в субботу. Но он также принял участие в скандальном эпизоде.

Судья Иван Бартон потерял одни из своих часов, пытаясь разнять игроков, и Галарса подобрал их. Вместо того чтобы сразу вернуть часы судье, он взял их и какое-то время носил на запястье. Хотя он и вернул часы, игрок попал под шквал критики.

В том же матче бывший нападающий «Ньюкасла» Мигель Альмирон был удалён с поля в добавленное время первого тайма после того, как прикрыл рот рукой, обращаясь к оппоненту. В итоге Парагвай победил, а Галарса стал лучшим игроком противостояния.

ВИДЕО. Игрок сборной Парагвая украл у арбитра часы

По теме:
Главный тренер сборной Египта вынужден был оправдываться из-за Салаха
Джаст wants more and more!
ФОТО. Сборная Япония на ЧМ-2026 отгрузила 4 мяча в ворота команды Туниса
Матиас Галарса сборная Парагвая по футболу сборная Турции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 20 июня 2026, 23:59 2
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала

Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа

Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против
Футбол | 21 июня 2026, 17:12 0
Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против
Реал все же попытается купить Олисе после ЧМ-2026. Бавария – против

Переговоры начнутся через 2–3 недели

Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Футбол | 21.06.2026, 11:22
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Футбол | 21.06.2026, 15:26
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
БЬЕЛСА: «Это новое правило на ЧМ-2026 ничего не дает и многое отнимает»
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Футбол | 20.06.2026, 19:41
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 21
Футбол
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 26
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 34
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 7
Бокс
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем