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Чемпионат мира
20 июня 2026, 06:55 | Обновлено 20 июня 2026, 07:11
1525
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ФОТО. Игрок сборной Парагвая получил прямую красную за закрытый рот рукой

Мигель Альмирон оставил парагвайскую команду в меньшинстве в матче против Турции

20 июня 2026, 06:55 | Обновлено 20 июня 2026, 07:11
1525
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ФОТО. Игрок сборной Парагвая получил прямую красную за закрытый рот рукой
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32-летний форвард сборной Парагвая Мигель Альмирон получил прямую красную карточку в матче 2-го тура группы D чемпионата мира 2026 против Турции.

На 45+3-й минуте рефери удалил Альмирона за то, что тот прикрыл рот рукой и что-то сказал Мерту Мюлдюру.

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Правило, наказывающее прямой красной карточкой за такое действие во время споров и конфронтаций, было утверждено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) в апреле 2026 года.

«Правило Винисиуса» (именно такое неофициально название носит это наказание) было введено после того, как в матче Лиги чемпионов 2025/26 Реал – Бенфика вспыхнул расистский скандал между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни – Престиани прикрыл рот рукой и якобы назвал Вини «обезьяной».

Сборная Парагвая выиграла первый тайм у Турции со счетом 1:0 благодаря голу Матиаса Галарсы на 2-й минуте.

ФОТО. Игрок сборной Парагвая получил прямую красную за закрытый рот рукой

Фотогалерея

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Попередили посилати тільки на пряму без прикриття рукою, тож все по ділу 
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