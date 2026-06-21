Вслед за Мендосой. Еще один игрок Кривбасса может перейти в Шахтер

Венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо в скором времени может сменить клубную прописку.

Как сообщает ТаТоТаке, на 23-летнего игрока претендуют клубы из-за рубежа и из УПЛ. Фаворитом на внутреннем рынке может стать «Шахтер».

«Горняки» сейчас пытаются подписать игрока с украинским паспортом, но если трансфер сорвется – Араухо станет приоритетным вариантом для чемпиона Украины.

Также может сработать «эффект домино», если «Шахтер» оформит трансфер украинца – Араухо поедет в другой клуб УПЛ. Какой это клуб и кого пытаются подписать «горняки», источник не сообщил.

В прошлом сезоне 23-летний опорный полузащитник провел 28 матчей, в которых отдал три ассиста.

Если Араухо перейдет в «Шахтер», это будет уже второй трансфер между криворожцами и «горняками» в это летнее межсезонье, поскольку ранее этим маршрутом последовал Глейкер Мендоса.