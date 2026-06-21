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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 19:51 | Обновлено 21 июня 2026, 19:52
974
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Вслед за Мендосой. Еще один игрок Кривбасса может перейти в Шахтер

«Горняки» проявляют интерес к Андрусву Араухо

21 июня 2026, 19:51 | Обновлено 21 июня 2026, 19:52
974
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Вслед за Мендосой. Еще один игрок Кривбасса может перейти в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрусв Араухо
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Венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо в скором времени может сменить клубную прописку.

Как сообщает ТаТоТаке, на 23-летнего игрока претендуют клубы из-за рубежа и из УПЛ. Фаворитом на внутреннем рынке может стать «Шахтер».

«Горняки» сейчас пытаются подписать игрока с украинским паспортом, но если трансфер сорвется – Араухо станет приоритетным вариантом для чемпиона Украины.

Также может сработать «эффект домино», если «Шахтер» оформит трансфер украинца – Араухо поедет в другой клуб УПЛ. Какой это клуб и кого пытаются подписать «горняки», источник не сообщил.

В прошлом сезоне 23-летний опорный полузащитник провел 28 матчей, в которых отдал три ассиста.

Если Араухо перейдет в «Шахтер», это будет уже второй трансфер между криворожцами и «горняками» в это летнее межсезонье, поскольку ранее этим маршрутом последовал Глейкер Мендоса.

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Андрусв Араухо Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Глейкер Мендоса
Иван Чирко Источник: ТаТоТаке
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Я от не розумію: де всі ці Мендоси, Оби будуть грати? Фармклубу ( типу Маріка) немає.
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