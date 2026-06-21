В поисках первой победы. Египет против Новой Зеландии на чемпионате мира
Вспомним все матчи этих сборных на мировых первенствах
Во втором туре ЧМ-2026 сыграют между собой сборные Новой Зеландии и Египта.
Поединок интересен с той точки зрения, что обе сборные никогда не побеждали на мировых первенствах.
Египет в своих восьми поединках ранее получил три ничьих при пяти поражениях.
Матчи сборной Египта на чемпионатах мира
- 2026: Бельгия – 1:1
- 2018: Саудовская Аравия – 1:2
- 2018: россия – 1:3
- 2018: Уругвай – 0:1
- 1990: Англия – 0:1
- 1990: Ирландия – 0:0
- 1990: Нидерланды – 1:1
- 1934: Венгрия – 2:4
Новая Зеландия сыграла 7 поединков на мундиалях, в которых четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла.
Интересным фактом является то, что все свои четыре ничьи новозеландцы завоевали в последних четырех матчах на чемпионатах мира, создав таким образом беспроигрышную серию.
Матчи сборной Новой Зеландии на чемпионатах мира
- 2026: Иран – 2:2
- 2010: Парагвай – 0:0
- 2010: Италия – 1:1
- 2010: Словакия – 1:1
- 1982: Бразилия – 0:4
- 1982: СССР – 0:3
- 1982: Шотландия – 2:5
Egypt and New Zealand can both win their first ever World Cup game, while Spain and Belgium will be hoping to extend their unbeaten runs.— Squawka (@Squawka) June 21, 2026
Here are eight stats you might see on Day 11 of the 2026 FIFA World Cup. 👇https://t.co/r03C4SrEft
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