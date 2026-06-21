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Чемпионат мира
21 июня 2026, 17:02 |
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В поисках первой победы. Египет против Новой Зеландии на чемпионате мира

Вспомним все матчи этих сборных на мировых первенствах

21 июня 2026, 17:02 |
45
0
В поисках первой победы. Египет против Новой Зеландии на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во втором туре ЧМ-2026 сыграют между собой сборные Новой Зеландии и Египта.

Поединок интересен с той точки зрения, что обе сборные никогда не побеждали на мировых первенствах.

Египет в своих восьми поединках ранее получил три ничьих при пяти поражениях.

Матчи сборной Египта на чемпионатах мира

  • 2026: Бельгия – 1:1
  • 2018: Саудовская Аравия – 1:2
  • 2018: россия – 1:3
  • 2018: Уругвай – 0:1
  • 1990: Англия – 0:1
  • 1990: Ирландия – 0:0
  • 1990: Нидерланды – 1:1
  • 1934: Венгрия – 2:4

Новая Зеландия сыграла 7 поединков на мундиалях, в которых четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла.

Интересным фактом является то, что все свои четыре ничьи новозеландцы завоевали в последних четырех матчах на чемпионатах мира, создав таким образом беспроигрышную серию.

Матчи сборной Новой Зеландии на чемпионатах мира

  • 2026: Иран – 2:2
  • 2010: Парагвай – 0:0
  • 2010: Италия – 1:1
  • 2010: Словакия – 1:1
  • 1982: Бразилия – 0:4
  • 1982: СССР – 0:3
  • 1982: Шотландия – 2:5
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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