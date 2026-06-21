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Чемпионат мира
21 июня 2026, 15:38 |
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Игроки Ливерпуля продолжают зажигать на чемпионате мира 2026

В активе футболистов, представляющих Ливерпуль, уже 12 результативных действий на мировом первенстве

21 июня 2026, 15:38 |
165
0
Игроки Ливерпуля продолжают зажигать на чемпионате мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо
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Ливерпуль продолжает удерживать лидерство на чемпионате мира 2026 как клуб, игроки которого суммарно совершили наибольшее количество результативных действий (по состоянию на 21 июня).

Игроки «красных» забили 4 гола и отдали 8 результативных передач.

Лидерами среди игроков Ливерпуля являются Коди Гакпо (2+1) и Александер Исак (1+3).

Игроки Ливерпуля, отличившиеся результативными действиями на чемпионате мира 2026 года

  • Коди Гакпо (Нидерланды) – 2+1
  • Александер Исак (Швеция) – 1+3
  • Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 1+0
  • Райан Гравенберх (Нидерланды) – 0+2
  • Флориан Вирц (Германия) – 0+1
  • Мохамед Салах (Египет) – 0+1

Клубы, игроки которых совершили наибольшее количество результативных действий на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 21 июня)

  • 12 (4+8) – Ливерпуль
  • 8 (4+4) – Бавария
  • 8 (5+3) – Реал
  • 7 (3+4) – Арсенал
  • 5 (3+2) – Штутгарт
  • 5 (3+2) – Фейеноорд
  • 4 (3+1) – ПСЖ
  • 4 (3+1) – Интер Майами
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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