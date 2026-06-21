Игроки Ливерпуля продолжают зажигать на чемпионате мира 2026
В активе футболистов, представляющих Ливерпуль, уже 12 результативных действий на мировом первенстве
Ливерпуль продолжает удерживать лидерство на чемпионате мира 2026 как клуб, игроки которого суммарно совершили наибольшее количество результативных действий (по состоянию на 21 июня).
Игроки «красных» забили 4 гола и отдали 8 результативных передач.
Лидерами среди игроков Ливерпуля являются Коди Гакпо (2+1) и Александер Исак (1+3).
Игроки Ливерпуля, отличившиеся результативными действиями на чемпионате мира 2026 года
- Коди Гакпо (Нидерланды) – 2+1
- Александер Исак (Швеция) – 1+3
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 1+0
- Райан Гравенберх (Нидерланды) – 0+2
- Флориан Вирц (Германия) – 0+1
- Мохамед Салах (Египет) – 0+1
Клубы, игроки которых совершили наибольшее количество результативных действий на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 21 июня)
- 12 (4+8) – Ливерпуль
- 8 (4+4) – Бавария
- 8 (5+3) – Реал
- 7 (3+4) – Арсенал
- 5 (3+2) – Штутгарт
- 5 (3+2) – Фейеноорд
- 4 (3+1) – ПСЖ
- 4 (3+1) – Интер Майами
No club has had a bigger hand in the goals at the 2026 World Cup than Liverpool.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 21, 2026
Their players have combined for 12 goal involvements so far (4 goals, 8 assists) - comfortably the most of any club in the world, with Bayern Munich and Real Madrid next best on 8. pic.twitter.com/JebSamjIqR
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