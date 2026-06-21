Игроки Ливерпуля продолжают зажигать на чемпионате мира 2026

Ливерпуль продолжает удерживать лидерство на чемпионате мира 2026 как клуб, игроки которого суммарно совершили наибольшее количество результативных действий (по состоянию на 21 июня).

Игроки «красных» забили 4 гола и отдали 8 результативных передач.

Лидерами среди игроков Ливерпуля являются Коди Гакпо (2+1) и Александер Исак (1+3).

Игроки Ливерпуля, отличившиеся результативными действиями на чемпионате мира 2026 года

Коди Гакпо (Нидерланды) – 2+1

Александер Исак (Швеция) – 1+3

Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 1+0

Райан Гравенберх (Нидерланды) – 0+2

Флориан Вирц (Германия) – 0+1

Мохамед Салах (Египет) – 0+1

Клубы, игроки которых совершили наибольшее количество результативных действий на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 21 июня)

12 (4+8) – Ливерпуль

8 (4+4) – Бавария

8 (5+3) – Реал

7 (3+4) – Арсенал

5 (3+2) – Штутгарт

5 (3+2) – Фейеноорд

4 (3+1) – ПСЖ

4 (3+1) – Интер Майами