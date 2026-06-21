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  4. Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбадир
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 14:45 | Обновлено 21 июня 2026, 14:47
2628
0

Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбадир

Карьеру в Киеве может продолжить Виталий Латурнус из «Актобе»

21 июня 2026, 14:45 | Обновлено 21 июня 2026, 14:47
2628
0
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбадир
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Казахский форвард «Актобе» Виталий Латурнус может продолжить карьеру в «Динамо». Об этом сообщает Дмитрий Пасечник.

По информации источника, украинский гранд рассматривает 17-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Матвею Пономаренко. За нападающим следят, но конкретные переговоры пока не ведутся.

«Насколько мне известно, «Динамо» знает об этом игроке и следит за ситуацией вокруг него, но без конкретных переговоров», – говорит источник.

В прошедшем сезоне на счету Виталия Латурнуса 14 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 голами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на форварда гранда.

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Даниил Кирияка Источник: Sports.kz
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