Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбадир

Казахский форвард «Актобе» Виталий Латурнус может продолжить карьеру в «Динамо». Об этом сообщает Дмитрий Пасечник.

По информации источника, украинский гранд рассматривает 17-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Матвею Пономаренко. За нападающим следят, но конкретные переговоры пока не ведутся.

«Насколько мне известно, «Динамо» знает об этом игроке и следит за ситуацией вокруг него, но без конкретных переговоров», – говорит источник.

В прошедшем сезоне на счету Виталия Латурнуса 14 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 голами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на форварда гранда.