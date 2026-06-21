Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбадир
Карьеру в Киеве может продолжить Виталий Латурнус из «Актобе»
Казахский форвард «Актобе» Виталий Латурнус может продолжить карьеру в «Динамо». Об этом сообщает Дмитрий Пасечник.
По информации источника, украинский гранд рассматривает 17-летнего футболиста в качестве потенциальной замены Матвею Пономаренко. За нападающим следят, но конкретные переговоры пока не ведутся.
«Насколько мне известно, «Динамо» знает об этом игроке и следит за ситуацией вокруг него, но без конкретных переговоров», – говорит источник.
В прошедшем сезоне на счету Виталия Латурнуса 14 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 4 голами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нацелилось на форварда гранда.
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