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Чемпионат мира
21 июня 2026, 14:15 | Обновлено 21 июня 2026, 14:22
154
0

Испания – Саудовская Аравия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч ЧМ-2026

Шанс реабилитироваться для команды Луиса де ла Фуэнте

21 июня 2026, 14:15 | Обновлено 21 июня 2026, 14:22
154
0
Испания – Саудовская Аравия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч ЧМ-2026
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В воскресенье, 21 июня, на стадионе «Mercedes-Benz» в Атланте (США) состоится матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Испании и Саудовской Аравии. Поединок обслужит бразильская бригада арбитров во главе с опытным Рафаэлем Клаусом. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.


Известный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганык сделал свой прогноз на это противостояние.


Испания


Будучи действующим чемпионом Европы и одним из фаворитов ЧМ-2026, команда Луиса де ла Фуэнте серьезно опозорилась в дебюте турнира. В первом туре группового этапа «Фурия Роха» сенсационно сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0). Испанцы полностью контролировали игру, много атаковали и били по воротам, однако всё равно не смогли преодолеть плотную оборону соперника. Этот результат стал настоящим ударом для команды и болельщиков. Точно не такого начала они ожидали от турнира.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении


Во многом вина за потерю очков лежит на тренере. Де ла Фуэнте не смог справиться с отсутствием ключевых вингеров Ламина Ямаля и Нико Уильямса, которые придавали ширину и скорость в атаке. Специалист заменил их игроками другого профиля, что сильно повлияло на динамику игры. К этому добавился непонятный эксперимент со сменой привычной позиции Педри.


Скорее всего, с рискованными комбинациями в матче с саудовцами будет покончено, поскольку есть риск попасть в 1/16 на Аргентину или вообще не выйти из группы. Как известно, последний матч в группе испанцы сыграют с Уругваем – это не Кабо-Верде и даже не Саудовская Аравия. Испания будет играть в прагматичный и эффективный футбол. К тому же в стартовый состав, вероятно, вернутся Дани Ольмо и Ламин Ямаль. Вряд ли они отыграют весь матч, поэтому обеспечить себе комфортный счёт испанцы попытаются сразу с первых минут.


Что касается слабых сторон «Ла Рохи», следует отметить проблемы с реализацией против команд, играющих плотным блоком, а также некоторую уязвимость к контратакам.


Саудовская Аравия


В своём первом матче на мундиале подопечные Георгиоса Дониса продемонстрировали дисциплинированную и организованную игру в обороне. В первой половине встречи против Уругвая они выглядели уверенно и хорошо действовали на контратаках. Однако после перерыва «орлы пустыни» начали слишком прижиматься к своим воротам и заметно терять концентрацию. Уругвайцы фактически доминировали весь второй тайм и должны были забить больше, чем один мяч. В итоге матч, завершившийся ничьей 1:1, можно считать удачным для саудовцев, которые вполне оправданно могли проиграть с разгромным счётом.


После матча Донис признал наличие проблем, отметив, что команде ещё нужно привыкнуть к его тактическим указаниям. Греческому тренеру точно есть над чем поразмыслить перед матчем с Испанией, как и его игрокам.


Скорее всего, команда Саудовской Аравии не откажется от своего традиционного контратакующего стиля с акцентом на физическую готовность и плотность в обороне. «Зелёные» будут использовать свои сильные стороны, к которым относятся, в частности, борьба в единоборствах и игра на стандартах. Заметными слабостями саудовцев в предстоящей встрече будут контроль мяча, индивидуальное мастерство и глубина состава.


Личные встречи


Команды встречались лишь трижды – все матчи выиграли испанцы. Соотношение забитых мячей говорит само за себя – 9:2 в пользу Испании.


Прогноз


Сборная Испании больше не может позволить себе ошибаться и терять очки. Ставки слишком высоки. Вместе с тем испанцы будут страдать от сильного психологического давления из-за своего положения и риска абсолютного позора. Их полное превосходство в классе, владении мячом, креативности и мотивации может быть нивелировано, если саудовцы сумеют вовремя воспользоваться их уязвимостями. Опять же, ключевые игроки испанцев не готовы играть в высоком темпе 90 минут. С другой стороны, у Саудовской Аравии вряд ли найдётся столько ресурсов, чтобы выдержать давление на свои ворота на протяжении всего матча. Если, конечно, у них не найдётся свой Визинья.


Наиболее вероятным сценарием на данный момент представляется уверенная победа Испании с разницей в 2-3 мяча. Да, многое будет зависеть от мелочей, однако для «Фурии Роха» и Луиса де ла Фуэнты это фактически матч всей жизни. Даже в случае ошибок они будут сражаться до конца.
С учетом этого предлагаю поставить на комбинацию «Испания победит + Тотал больше 2,5» с коэффициентом 1,52.

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Игорь Цыганык
Игорь Цыганык Sport.ua
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