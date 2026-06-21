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Major League Soccer
21 июня 2026, 14:24 | Обновлено 21 июня 2026, 15:10
659
0

Украинский полузащитник может продолжить карьеру в MLS

Богдан Вьюнник из «Лехии» может сменить клуб

21 июня 2026, 14:24 | Обновлено 21 июня 2026, 15:10
659
0
Украинский полузащитник может продолжить карьеру в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник
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Украинский полузащитник «Лехии» Богдан Вьюнник может сменить клуб. Об этом сообщает Legioners.Ua.

По информации источника, 24-летний футболист гданьского клуба попал на радары представителей MLS, которые уже сделали запрос по потенциальному трансферу.

В прошедшем сезоне на счету Богдана Вьюнника 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Вьюнник получил восемь предложений о продолжении карьеры.

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трансферы Major League Soccer (MLS) чемпионат Польши по футболу Богдан Вьюнник Лехия Гданьск
Даниил Кирияка Источник: Legioners.ua
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