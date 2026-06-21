Украинский полузащитник может продолжить карьеру в MLS

Украинский полузащитник «Лехии» Богдан Вьюнник может сменить клуб. Об этом сообщает Legioners.Ua.

По информации источника, 24-летний футболист гданьского клуба попал на радары представителей MLS, которые уже сделали запрос по потенциальному трансферу.

В прошедшем сезоне на счету Богдана Вьюнника 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Вьюнник получил восемь предложений о продолжении карьеры.