Major League Soccer21 июня 2026, 14:24 | Обновлено 21 июня 2026, 15:10
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Украинский полузащитник может продолжить карьеру в MLS
Богдан Вьюнник из «Лехии» может сменить клуб
21 июня 2026, 14:24 | Обновлено 21 июня 2026, 15:10
659
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Украинский полузащитник «Лехии» Богдан Вьюнник может сменить клуб. Об этом сообщает Legioners.Ua.
По информации источника, 24-летний футболист гданьского клуба попал на радары представителей MLS, которые уже сделали запрос по потенциальному трансферу.
В прошедшем сезоне на счету Богдана Вьюнника 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Вьюнник получил восемь предложений о продолжении карьеры.
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