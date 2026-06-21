ОФИЦИАЛЬНО. Минус шесть. Металлург Запорожье устроил кадровую чистку

ФК Металлург Запорожье официально объявил о прекращении сотрудничества с шестью исполнителями. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб попрощался с Сулейманом Сейтхалиловым, Андреем Савицким, Данилом Кириченко, Михаилом Рудавским, Данилой Изотовым и Радионом Лисняком.

«Благодарим игроков за профессиональную дисциплину и желаем успехов в последующих этапах карьеры», – лаконично говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 ФК Металлург Запорожья занял последнюю строчку Первой лиги Украины и снизился в классе. Подопечные Сергея Ковальца в новом сезоне будут играть во Второй лиге Украины