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Украина. Первая лига
21 июня 2026, 13:41 | Обновлено 21 июня 2026, 14:17
314
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ОФИЦИАЛЬНО. Минус шесть. Металлург Запорожье устроил кадровую чистку

Сергей Ковалец не рассчитывает на целый ряд исполнителей

21 июня 2026, 13:41 | Обновлено 21 июня 2026, 14:17
314
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ОФИЦИАЛЬНО. Минус шесть. Металлург Запорожье устроил кадровую чистку
ФК Металлург Запорожье
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ФК Металлург Запорожье официально объявил о прекращении сотрудничества с шестью исполнителями. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб попрощался с Сулейманом Сейтхалиловым, Андреем Савицким, Данилом Кириченко, Михаилом Рудавским, Данилой Изотовым и Радионом Лисняком.

«Благодарим игроков за профессиональную дисциплину и желаем успехов в последующих этапах карьеры», – лаконично говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 ФК Металлург Запорожья занял последнюю строчку Первой лиги Украины и снизился в классе. Подопечные Сергея Ковальца в новом сезоне будут играть во Второй лиге Украины

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Металлург Запорожье Сулейман Сейтхалилов Андрей Савицкий Даниил Кириченко Радион Лисняк
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
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Для второй лиги хватит и ДЮСШ
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