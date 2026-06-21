ШЕВЧЕНКО: «Перспективы Кривбасса в УПЛ? Хочу бороться за место в ТОП-4»
Ярослава ждет интересный сезон
Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко поделился своими мыслями о перспективах криворожской команды в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.
Футболист отметил, что состав «красно-белых» покинули несколько важных игроков. Впрочем, он верит, что новый сезон все равно будет полон интересных моментов.
«Я пока воздержусь от прогнозов, понимая, что в том же составе команда не останется. Ушли Мендоса, Задерака, Дибанго, на которых во многом всё держалось. Но могу сказать, что будет интересно. Моё личное пожелание – чтобы мы стали стабильнее и боролись за попадание в топ-4», – сказал Ярослав.
В прошлом сезоне «Кривбасс» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. Команда Патрика ван Леувена набрала 48 очков в 30 матчах.
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