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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 15:03 |
182
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ШЕВЧЕНКО: «Перспективы Кривбасса в УПЛ? Хочу бороться за место в ТОП-4»

Ярослава ждет интересный сезон

21 июня 2026, 15:03 |
182
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ШЕВЧЕНКО: «Перспективы Кривбасса в УПЛ? Хочу бороться за место в ТОП-4»
ФК Кривбас. Ярослав Шевченко
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Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко поделился своими мыслями о перспективах криворожской команды в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.

Футболист отметил, что состав «красно-белых» покинули несколько важных игроков. Впрочем, он верит, что новый сезон все равно будет полон интересных моментов.

«Я пока воздержусь от прогнозов, понимая, что в том же составе команда не останется. Ушли Мендоса, Задерака, Дибанго, на которых во многом всё держалось. Но могу сказать, что будет интересно. Моё личное пожелание – чтобы мы стали стабильнее и боролись за попадание в топ-4», – сказал Ярослав.

В прошлом сезоне «Кривбасс» финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. Команда Патрика ван Леувена набрала 48 очков в 30 матчах.

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Ярослав Шевченко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Украинский футбол
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