Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон

Новый главный тренер «Бенфики» Марку Сильва, по информации португальских СМИ, рассчитывает на украинца Анатолия Трубина в качестве основного вратаря команды.

Исполнительный редактор издания Record Филипе Александре Диаш также высоко оценил перспективы Трубина в «Бенфике». В клубе довольны выступлениями украинца, а смена тренера не повлияет на его статус в команде. Наоборот, новый наставник видит Трубина важной частью состава на следующий сезон.

Напомним, Трубин перешёл в «Бенфику» из «Шахтёра» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.