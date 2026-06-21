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  4. Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон
Португалия
21 июня 2026, 21:42 |
1145
0

Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон

Сильва рассчитывает на Трубина

21 июня 2026, 21:42 |
1145
0
Новый тренер Бенфики определился со стартовым вратарем на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Новый главный тренер «Бенфики» Марку Сильва, по информации португальских СМИ, рассчитывает на украинца Анатолия Трубина в качестве основного вратаря команды.

Исполнительный редактор издания Record Филипе Александре Диаш также высоко оценил перспективы Трубина в «Бенфике». В клубе довольны выступлениями украинца, а смена тренера не повлияет на его статус в команде. Наоборот, новый наставник видит Трубина важной частью состава на следующий сезон.

Напомним, Трубин перешёл в «Бенфику» из «Шахтёра» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

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Марку Силва Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
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