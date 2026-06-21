Шевченко признался, за кого болеет ЧМ: «Именно это меня у них подкупает»
Ярослав поддерживает национальную сборную Аргентины
Полузащитник Кривбасса Ярослав Шевченко признался, за какую национальную сборную болеет ЧМ-2026. Футболист заявил, что жаль, что на турнире нет сборной Украины
– За кого болеешь ЧМ-2026?
– Жаль, что на турнире нет сборной Украины. Но если выбирать среди участников, то назову Аргентину. Месси и Ко классно работают с мячом, но в то же время могут сыграть жестко.
Именно это меня у них подкупает. Плюс в них играют свои футболисты без натурализованных игроков или выходцев из других стран. Поэтому я за Аргентину, – сказал Ярослав.
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