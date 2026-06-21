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  4. Ротаня обвинили в вылете Александрии из УПЛ: «Влияли разные факторы»
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 10:49 |
503
0

Ротаня обвинили в вылете Александрии из УПЛ: «Влияли разные факторы»

Артем Козак объяснил вылет «горожан» из УПЛ

21 июня 2026, 10:49 |
503
0
Ротаня обвинили в вылете Александрии из УПЛ: «Влияли разные факторы»
ФК Александрия
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Украинский полузащитник Артем Козак, который первую часть сезона 2025/26 выступал за Александрию, объяснил вылет «горожан» из Украинской Премьер-лиги.

– Почему завершился ваш этап в Александрии? Это было решение клуба или ваше личное желание уйти?

– Контракт был до лета. Это было мое решение. Я обратился к руководству и попросил предоставить мне такую ​​возможность. Мне пошли навстречу. Благодарю руководство Александрии за то, что они меня отпустили и никоим образом не мешали, а согласились, чтобы я покинул команду.

– Какие у вас были отношения с Кириллом Нестеренко и почему, по вашему мнению, у него не получилось у Александрии?

– Обычные рабочие отношения. Всё нормально. Никаких конфликтов или ссор у нас не было. Он попал под подобные обстоятельства. Почему не получилось – не знаю. Мы потеряли очень много сильных игроков. Если смотреть на то, когда я приходил в Александрию и когда уходил, то это были две противоположные команды. Совершенно разные по уровню футболистов.

Тактически команда сильно не изменилась. Были другие наработки нового тренера, но все сложилось так, что приходившие в команду люди не понимали до конца, куда попали.

– Если говорить откровенно, что произошло с Александрией в прошлом сезоне? Почему команда, еще недавно вторая, в итоге провалила чемпионат и вылетела в Первую лигу?

– Думаю, влияли разные факторы. Возможно, наибольшей потерей был ушедший Руслан Ротань. После этого многие лидеры, которые были на слуху в Украине, перешли в другие команды или разошлись с клубом после завершения контрактов.

Александрия попала в ситуацию, из которой нужно было выбираться. И в этот момент не удалось правильно подобрать обойму команды.

Так же я не могу снимать ответственность с себя. Хотел помочь команде всеми силами, но у меня не получилось. Все были вовлечены в этот процесс, поэтому все в этом виноваты, – сказал Козак.

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Артем Козак Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Руслан Ротань Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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