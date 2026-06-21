Чемпионат мира21 июня 2026, 10:56 |
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Брайан БРОББИ: «Мы будем бороться друг за друга»
Нападающий сборной Нидерландов прокомментировал победу над Швецией
21 июня 2026, 10:56 |
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Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби прокомментировал победу над национальной сборной Швеции (5:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«Приятно чувствовать, что ты непосредственно влияешь на результат, и я считаю, что мы как команда сыграли очень хорошо. Думаю, у нас у всех хорошие отношения, и мы будем бороться друг за друга – это самое главное».
В игре против Швеции Брайан Бробби забил два гола в течение первых 17 минут матча.
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