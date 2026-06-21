Брайан БРОББИ: «Мы будем бороться друг за друга»

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби прокомментировал победу над национальной сборной Швеции (5:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Приятно чувствовать, что ты непосредственно влияешь на результат, и я считаю, что мы как команда сыграли очень хорошо. Думаю, у нас у всех хорошие отношения, и мы будем бороться друг за друга – это самое главное».

В игре против Швеции Брайан Бробби забил два гола в течение первых 17 минут матча.