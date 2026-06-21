Чемпионат мира21 июня 2026, 10:29 |
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Германия стала третьей сборной на ЧМ-2026 с двумя победами
Вспомним все национальные сборные, побеждавшие на нынешнем мундиале, в разрезе конфедераций
21 июня 2026, 10:29 |
179
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Германия стала третьей сборной на чемпионате мира 2026 года, одержавшей две победы.
Немцы в двух стартовых турах ЧМ победили сборные Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуара (2:1).
Кроме немцев, двумя победами могут похвастаться только хозяева турнира – сборные США и Мексики.
Вспомним все национальные сборные, побеждавшие на нынешнем мундиале, в разрезе конфедераций.
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 21 июня)
- 10 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция, Норвегия, Австрия, Англия, Швейцария, Нидерланды)
- 5 – КОНКАКАФ (Мексика (2), США (2), Канада)
- 4 – КОНМЕБОЛ (Аргентина, Колумбия, Бразилия, Парагвай)
- 3 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана, Марокко)
- 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
- 0 – ОФК
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