Германия стала третьей сборной на ЧМ-2026 с двумя победами

Германия стала третьей сборной на чемпионате мира 2026 года, одержавшей две победы.

Немцы в двух стартовых турах ЧМ победили сборные Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуара (2:1).

Кроме немцев, двумя победами могут похвастаться только хозяева турнира – сборные США и Мексики.

Вспомним все национальные сборные, побеждавшие на нынешнем мундиале, в разрезе конфедераций.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 21 июня)