Ром посвятил ничью против Эквадора погибшему вратарю Кюрасао
Элой не забывает о Жаирзиньо Питере
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити и завершилась со счётом 0:0.
Лучшим игроком встречи стал вратарь национальной сборной Кюрасао Элой Ром, который совершил 15 сейвов и спас свою команду от поражения.
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Свой героический выступление Элой посвятил бывшему вратарю сборной Кюрасао Жаирзиньо Питеру.
Экс-вратарь национальной команды скончался от остановки сердца в возрасте 31 года перед матчем с Гаити в Лиге наций КОНКАКАФ в 2019 году.
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