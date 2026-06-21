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  4. Ром посвятил ничью против Эквадора погибшему вратарю Кюрасао
Чемпионат мира
21 июня 2026, 10:30 |
367
0

Ром посвятил ничью против Эквадора погибшему вратарю Кюрасао

Элой не забывает о Жаирзиньо Питере

21 июня 2026, 10:30 |
367
0
Ром посвятил ничью против Эквадора погибшему вратарю Кюрасао
Getty Images/Global Images Ukraine
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21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити и завершилась со счётом 0:0.

Лучшим игроком встречи стал вратарь национальной сборной Кюрасао Элой Ром, который совершил 15 сейвов и спас свою команду от поражения.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Свой героический выступление Элой посвятил бывшему вратарю сборной Кюрасао Жаирзиньо Питеру.

Экс-вратарь национальной команды скончался от остановки сердца в возрасте 31 года перед матчем с Гаити в Лиге наций КОНКАКАФ в 2019 году.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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