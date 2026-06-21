Эффект Возиньи. В Instagram Рома произошел бум подписчиков

21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити и завершилась со счётом 0:0.

Лучшим игроком встречи стал вратарь национальной сборной Кюрасао Элой Ром, который совершил 15 сейвов и спас свою команду от поражения.

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После игры в Instagram-аккаунте Элоя произошел настоящий бум подписчиков — число болельщиков, следящих за ним в этой социальной сети, выросло с 96 тысяч до 767 тысяч и продолжает увеличиваться.

Ранее феноменальный прирост подписчиков после матча ЧМ получил вратарь сборной Кабо-Верде Возинья.