Эффект Возиньи. В Instagram Рома произошел бум подписчиков
На вратаря подписалось уже почти 700 тысяч человек
21 июня состоялся матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Встреча прошла на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити и завершилась со счётом 0:0.
Лучшим игроком встречи стал вратарь национальной сборной Кюрасао Элой Ром, который совершил 15 сейвов и спас свою команду от поражения.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После игры в Instagram-аккаунте Элоя произошел настоящий бум подписчиков — число болельщиков, следящих за ним в этой социальной сети, выросло с 96 тысяч до 767 тысяч и продолжает увеличиваться.
Ранее феноменальный прирост подписчиков после матча ЧМ получил вратарь сборной Кабо-Верде Возинья.
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