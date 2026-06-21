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21 июня 2026, 03:59 |
576
0

ФОТО. Умер сын легендарного футболиста. Ему было всего 38...

Марк Хьюз сообщил о внезапной смерти своего сына

21 июня 2026, 03:59 |
576
0
ФОТО. Умер сын легендарного футболиста. Ему было всего 38...
ФК Гримсби Таун. Алекс Хьюз
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Легендарный футболист сборной Уэльса Марк Хьюз сообщил о смерти своего сына Алекса. Ему было 38 лет.

По информации BBC, Алекс Хьюз умер внезапно и неожиданно. В прошлом он выступал за «Стокпорт Каунти» и «Рексем», после чего завершил игровую карьеру и перешел в сферу футбольной аналитики, скаутинга и рекрутинга.

Алекс работал в «Блэкберне», «Манчестер Сити» и «Фулхэме» – клубах, которые в разные периоды возглавлял его отец. Позже он руководил частной академией в Португалии, был футбольным агентом, а также работал в клубах «АФК Файлд» и «Моркам».

В июле прошлого года Алекс Хьюз стал руководителем направления подбора игроков в клубе Лиги 2 «Гримсби Таун».

Марк Хьюз, который выступал за «Манчестер Юнайтед», «Челси» и сборную Уэльса, опубликовал заявление через Ассоциацию тренеров лиг.

«Джилл и я полностью опустошены из-за внезапной и неожиданной потери нашего любимого сына Алекса. Он был замечательным сыном, братом для Кертиса и Ксенны, преданным мужем и отцом для Джессики и их двух прекрасных детей – Себастьяна и Леонардо.

У Алекса было много хороших друзей и коллег. Нам всем будет очень его не хватать», – сказал Хьюз.

Марк Хьюз возглавлял сборную Уэльса с 1999 по 2004 год.

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Максим Лапченко Источник: BBC
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