ФОТО. Умер сын легендарного футболиста. Ему было всего 38...

Легендарный футболист сборной Уэльса Марк Хьюз сообщил о смерти своего сына Алекса. Ему было 38 лет.

По информации BBC, Алекс Хьюз умер внезапно и неожиданно. В прошлом он выступал за «Стокпорт Каунти» и «Рексем», после чего завершил игровую карьеру и перешел в сферу футбольной аналитики, скаутинга и рекрутинга.

Алекс работал в «Блэкберне», «Манчестер Сити» и «Фулхэме» – клубах, которые в разные периоды возглавлял его отец. Позже он руководил частной академией в Португалии, был футбольным агентом, а также работал в клубах «АФК Файлд» и «Моркам».

В июле прошлого года Алекс Хьюз стал руководителем направления подбора игроков в клубе Лиги 2 «Гримсби Таун».

Марк Хьюз, который выступал за «Манчестер Юнайтед», «Челси» и сборную Уэльса, опубликовал заявление через Ассоциацию тренеров лиг.

«Джилл и я полностью опустошены из-за внезапной и неожиданной потери нашего любимого сына Алекса. Он был замечательным сыном, братом для Кертиса и Ксенны, преданным мужем и отцом для Джессики и их двух прекрасных детей – Себастьяна и Леонардо.

У Алекса было много хороших друзей и коллег. Нам всем будет очень его не хватать», – сказал Хьюз.

Марк Хьюз возглавлял сборную Уэльса с 1999 по 2004 год.