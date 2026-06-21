Чемпионат мира 2026. Определены стартовые составы на матч Эквадор – Кюрасао
Поединок второго тура группы Е начнется 21 июня в 03:00 по Киеву
21 июня состоится матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Эквадора и Кюрасао.
Перед стартом поединка наставники команд – Себастьян Беккасесе и Дик Адвокат соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.
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В одном квартете Эквадор и Кюрасао выступают вместе с Германие и Кот-д'Ивуаром.
Встреча Эквадор – Кюрасао начнется в 03:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.
Стартовые составы на матч Эквадор – Кюрасао:
Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Эступиньян, Альсивар, Вите, Франко, Мойсес Кайседо, Йебоа, Эннер Валенсия, Плата
Кюрасао: Ром, Обиспо, Флоранус, Гаари, Бренет, Фонвилл, Жуниньо Бакуна, Леонардо Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия
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