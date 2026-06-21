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Чемпионат мира
21 июня 2026, 02:15 | Обновлено 21 июня 2026, 02:24
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Чемпионат мира 2026. Определены стартовые составы на матч Эквадор – Кюрасао

Поединок второго тура группы Е начнется 21 июня в 03:00 по Киеву

21 июня 2026, 02:15 | Обновлено 21 июня 2026, 02:24
30
0
Чемпионат мира 2026. Определены стартовые составы на матч Эквадор – Кюрасао
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21 июня состоится матч 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 между сборными Эквадора и Кюрасао.

Перед стартом поединка наставники команд – Себастьян Беккасесе и Дик Адвокат соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

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В одном квартете Эквадор и Кюрасао выступают вместе с Германие и Кот-д'Ивуаром.

Встреча Эквадор – Кюрасао начнется в 03:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.

Стартовые составы на матч Эквадор – Кюрасао:

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Эступиньян, Альсивар, Вите, Франко, Мойсес Кайседо, Йебоа, Эннер Валенсия, Плата

Кюрасао: Ром, Обиспо, Флоранус, Гаари, Бренет, Фонвилл, Жуниньо Бакуна, Леонардо Бакуна, Комененсия, Чонг, Локадия

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ЧМ-2026 по футболу сборная Эквадора по футболу сборная Кюрасао по футболу стартовые составы Дик Адвокат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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