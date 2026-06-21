ФОТО. $250 млн на паузах для воды. Новый бизнес ФИФА
Реклама во время пауз для воды может принести сотни миллионов долларов
Обязательные паузы для воды на чемпионате мира стали не только заботой о здоровье футболистов, но и новым источником огромных доходов для телевидения.
По информации BBC, во время каждого матча из-за hydration breaks появляется до 4 минут 20 секунд дополнительного времени, которое некоторые трансляторы используют для рекламы. За весь турнир это может превратиться в более чем 7 часов 30 минут дополнительных рекламных слотов.
После свистка арбитра на трехминутную паузу реклама может начинаться через 20 секунд и должна завершиться за 30 секунд до возобновления игры. В теории это дает до восьми дополнительных 30-секундных рекламных слотов за матч.
Эксперты оценивают, что только в США реклама во время таких пауз может принести более 250 млн долларов. В глобальном масштабе, по оценкам специалистов, сумма может достичь даже 1 млрд долларов.
ФИФА настаивает, что паузы введены из-за жары в Северной Америке и ради безопасности игроков. При этом они проводятся во всех матчах, даже если игра проходит на крытом или кондиционированном стадионе.
На самих аренах hydration breaks часто встречают свистом и недовольством болельщиков. Тренеры и футболисты также критикуют паузы, ведь они сбивают темп игры. В то же время команды быстро начали использовать эти перерывы как тактические тайм-ауты.
В США Fox Sports активно использует паузы для полноэкранной рекламы. При этом некоторые трансляторы, в частности Telemundo, отказались прерывать футбол рекламой и показывают, что происходит с игроками и фанатами во время пауз.
Несмотря на критику, эксперты считают, что hydration breaks могут надолго остаться частью турниров ФИФА. Причина проста: они делают телевизионные права ценнее и открывают для вещателей новые возможности заработка.
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