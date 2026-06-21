ФОТО. $250 млн на паузах для воды. Новый бизнес ФИФА

Обязательные паузы для воды на чемпионате мира стали не только заботой о здоровье футболистов, но и новым источником огромных доходов для телевидения.

По информации BBC, во время каждого матча из-за hydration breaks появляется до 4 минут 20 секунд дополнительного времени, которое некоторые трансляторы используют для рекламы. За весь турнир это может превратиться в более чем 7 часов 30 минут дополнительных рекламных слотов.

После свистка арбитра на трехминутную паузу реклама может начинаться через 20 секунд и должна завершиться за 30 секунд до возобновления игры. В теории это дает до восьми дополнительных 30-секундных рекламных слотов за матч.

Эксперты оценивают, что только в США реклама во время таких пауз может принести более 250 млн долларов. В глобальном масштабе, по оценкам специалистов, сумма может достичь даже 1 млрд долларов.

ФИФА настаивает, что паузы введены из-за жары в Северной Америке и ради безопасности игроков. При этом они проводятся во всех матчах, даже если игра проходит на крытом или кондиционированном стадионе.

На самих аренах hydration breaks часто встречают свистом и недовольством болельщиков. Тренеры и футболисты также критикуют паузы, ведь они сбивают темп игры. В то же время команды быстро начали использовать эти перерывы как тактические тайм-ауты.

В США Fox Sports активно использует паузы для полноэкранной рекламы. При этом некоторые трансляторы, в частности Telemundo, отказались прерывать футбол рекламой и показывают, что происходит с игроками и фанатами во время пауз.

Несмотря на критику, эксперты считают, что hydration breaks могут надолго остаться частью турниров ФИФА. Причина проста: они делают телевизионные права ценнее и открывают для вещателей новые возможности заработка.