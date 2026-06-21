Только одна африканская сборная побеждала Германию на чемпионатах мира

Сборная Германии сыграла свой девятый матч на чемпионатах мира против африканских сборных

В поединке второго тура ЧМ-2026 немцы победили Кот-д'Ивуар со счетом 2:1.

В девяти этих матчах соперниками сборной Германии были сборные Марокко (дважды), Туниса, Алжира (дважды), Камеруна, Ганы (дважды) и Кот-д'Ивуара.

Победа Алжира над германцами в 1982 году так и остается единственной для африканских сборных на мировых первенствах.

Матчи сборной Германии/ФРГ против африканских сборных на чемпионатах мира