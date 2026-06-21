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Чемпионат мира
21 июня 2026, 01:18 |
171
0

Только одна африканская сборная побеждала Германию на чемпионатах мира

Вспомним все матчи сборной Германии/ФРГ против сборных из Африки

21 июня 2026, 01:18 |
171
0
Только одна африканская сборная побеждала Германию на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии сыграла свой девятый матч на чемпионатах мира против африканских сборных

В поединке второго тура ЧМ-2026 немцы победили Кот-д'Ивуар со счетом 2:1.

В девяти этих матчах соперниками сборной Германии были сборные Марокко (дважды), Туниса, Алжира (дважды), Камеруна, Ганы (дважды) и Кот-д'Ивуара.

Победа Алжира над германцами в 1982 году так и остается единственной для африканских сборных на мировых первенствах.

Матчи сборной Германии/ФРГ против африканских сборных на чемпионатах мира

  • 2026: Кот-д'Ивуар – 2:1
  • 2014: Алжир – 2:1
  • 2014: Гана – 2:2
  • 2010: Гана – 1:0
  • 2002: Камерун – 2:0
  • 1986: Марокко – 1:0
  • 1982: Алжир – 1:2
  • 1978: Тунис – 0:0
  • 1970: Марокко – 2:1
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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