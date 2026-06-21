Только одна африканская сборная побеждала Германию на чемпионатах мира
Вспомним все матчи сборной Германии/ФРГ против сборных из Африки
Сборная Германии сыграла свой девятый матч на чемпионатах мира против африканских сборных
В поединке второго тура ЧМ-2026 немцы победили Кот-д'Ивуар со счетом 2:1.
В девяти этих матчах соперниками сборной Германии были сборные Марокко (дважды), Туниса, Алжира (дважды), Камеруна, Ганы (дважды) и Кот-д'Ивуара.
Победа Алжира над германцами в 1982 году так и остается единственной для африканских сборных на мировых первенствах.
Матчи сборной Германии/ФРГ против африканских сборных на чемпионатах мира
- 2026: Кот-д'Ивуар – 2:1
- 2014: Алжир – 2:1
- 2014: Гана – 2:2
- 2010: Гана – 1:0
- 2002: Камерун – 2:0
- 1986: Марокко – 1:0
- 1982: Алжир – 1:2
- 1978: Тунис – 0:0
- 1970: Марокко – 2:1
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