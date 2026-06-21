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Чемпионат мира
21 июня 2026, 01:07 | Обновлено 21 июня 2026, 01:42
318
0

ВИДЕО. Как Германия забила гол на 90+4 и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Ундав стал настоящим героем Бундестим

21 июня 2026, 01:07 | Обновлено 21 июня 2026, 01:42
318
0
ВИДЕО. Как Германия забила гол на 90+4 и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Германии одержала чрезвычайно драматичную победу над Кот-д'Ивуаром в матче второго тура ЧМ-2026.

После гола Франка Кессье на 30-й минуте африканцы долгое время лидировали, однако на 68-й минуте Дениз Ундав восстановил равновесие.

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Когда матч уже приближался к ничьей, Ундав снова сказал своё слово – на 90+4-й минуте нападающий оформил дубль и принёс немцам волевую победу со счётом 2:1.

Благодаря этому успеху Германия возглавила группу Е, набрав шесть очков после двух туров.

ВИДЕО. Как Германия забила победный гол на 90+4 на ЧМ-2026

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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