ФОТО. Красавица-журналистка DAZN произвела фурор на ЧМ-2026
Элеонора Инкардона показала яркие кадры со своей работы в Канаде
Итальянская журналистка DAZN Элеонора Инкардона продолжает работать на чемпионате мира-2026 и привлекать внимание болельщиков не только репортажами, но и эффектными образами.
Ведущая опубликовала в Instagram новые фото из Торонто, где позирует на городской улице с микрофоном DAZN в стильном белом наряде.
«Работаю по Торонто», – подписала публикацию Инкардона.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Фанаты активно отреагировали на пост: в комментариях журналистку засыпали комплиментами, эмодзи с огнем и сердцами. Некоторые пользователи отметили, что такая красота может легко отвлечь от футбола.
Публикация быстро собрала тысячи лайков и более сотни комментариев.
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