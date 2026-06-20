ФОТО. Красавица-журналистка DAZN произвела фурор на ЧМ-2026

Итальянская журналистка DAZN Элеонора Инкардона продолжает работать на чемпионате мира-2026 и привлекать внимание болельщиков не только репортажами, но и эффектными образами.

Ведущая опубликовала в Instagram новые фото из Торонто, где позирует на городской улице с микрофоном DAZN в стильном белом наряде.

«Работаю по Торонто», – подписала публикацию Инкардона.

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Фанаты активно отреагировали на пост: в комментариях журналистку засыпали комплиментами, эмодзи с огнем и сердцами. Некоторые пользователи отметили, что такая красота может легко отвлечь от футбола.

Публикация быстро собрала тысячи лайков и более сотни комментариев.