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20 июня 2026, 23:39 | Обновлено 20 июня 2026, 23:44
676
0

ФОТО. Красавица-журналистка DAZN произвела фурор на ЧМ-2026

Элеонора Инкардона показала яркие кадры со своей работы в Канаде

20 июня 2026, 23:39 | Обновлено 20 июня 2026, 23:44
676
0
ФОТО. Красавица-журналистка DAZN произвела фурор на ЧМ-2026
Instagram. Элеонора Инкардона
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Итальянская журналистка DAZN Элеонора Инкардона продолжает работать на чемпионате мира-2026 и привлекать внимание болельщиков не только репортажами, но и эффектными образами.

Ведущая опубликовала в Instagram новые фото из Торонто, где позирует на городской улице с микрофоном DAZN в стильном белом наряде.

«Работаю по Торонто», – подписала публикацию Инкардона.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты активно отреагировали на пост: в комментариях журналистку засыпали комплиментами, эмодзи с огнем и сердцами. Некоторые пользователи отметили, что такая красота может легко отвлечь от футбола.

Публикация быстро собрала тысячи лайков и более сотни комментариев.

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фото девушки Элеонора Инкардона lifestyle чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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