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Чемпионат мира
20 июня 2026, 22:28 |
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Нидерланды продолжили свои беспроигрышные серии на чемпионатах мира

«Оранье» не проиграли в 21-м матче подряд в основное время и в 18-ти матчах на групповых этапах

20 июня 2026, 22:28 |
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Нидерланды продолжили свои беспроигрышные серии на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов, во втором туре ЧМ-2026 победившая сборную Швеции со счетом 5:1, продолжила свои беспроигрышные серии на мировых первенствах.

Нидерландцы не проиграют уже в 21-м матче ЧМ подряд в основное время, а также в 18 поединках подряд на групповых этапах.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (21)

  • 2026: Швеция – 5:1
  • 2026: Япония – 2:2
  • 2022: Аргентина – 2:2
  • 2022: США – 3:1
  • 2022: Катар – 2:0
  • 2022: Эквадор – 1:1
  • 2022: Сенегал – 2:0
  • 2014: Бразилия – 3:0
  • 2014: Аргентина – 0:0
  • 2014: Коста-Рика – 0:0
  • 2014: Мексика – 2:1
  • 2014: Чили – 2:0
  • 2014: Австралия – 3:2
  • 2014: Испания – 5:1
  • 2010: Испания – 0:0
  • 2010: Уругвай – 3:2
  • 2010: Бразилия – 2:1
  • 2010: Словакия – 2:1
  • 2010: Камерун – 2:1
  • 2010: Япония – 1:0
  • 2010: Дания – 2:0

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (18)

  • 2026: Швеция – 5:1
  • 2026: Япония – 2:2
  • 2022: Катар – 2:0
  • 2022: Эквадор – 1:1
  • 2022: Сенегал – 2:0
  • 2014: Чили – 2:0
  • 2014: Австралия – 3:2
  • 2014: Испания – 5:1
  • 2010: Камерун – 2:1
  • 2010: Япония – 1:0
  • 2010: Дания – 2:0
  • 2006: Аргентина – 0:0
  • 2006: Кот-д'Ивуар – 2:1
  • 2006: Сербия и Черногория – 1:0
  • 1998: Мексика – 2:2
  • 1998: Южная Корея – 5:0
  • 1998: Бельгия – 0:0
  • 1994: Марокко – 2:1
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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