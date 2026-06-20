Нидерланды продолжили свои беспроигрышные серии на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов, во втором туре ЧМ-2026 победившая сборную Швеции со счетом 5:1, продолжила свои беспроигрышные серии на мировых первенствах.

Нидерландцы не проиграют уже в 21-м матче ЧМ подряд в основное время, а также в 18 поединках подряд на групповых этапах.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (21)

2026: Швеция – 5:1

2026: Япония – 2:2

2022: Аргентина – 2:2

2022: США – 3:1

2022: Катар – 2:0

2022: Эквадор – 1:1

2022: Сенегал – 2:0

2014: Бразилия – 3:0

2014: Аргентина – 0:0

2014: Коста-Рика – 0:0

2014: Мексика – 2:1

2014: Чили – 2:0

2014: Австралия – 3:2

2014: Испания – 5:1

2010: Испания – 0:0

2010: Уругвай – 3:2

2010: Бразилия – 2:1

2010: Словакия – 2:1

2010: Камерун – 2:1

2010: Япония – 1:0

2010: Дания – 2:0

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (18)

2026: Швеция – 5:1

2026: Япония – 2:2

2022: Катар – 2:0

2022: Эквадор – 1:1

2022: Сенегал – 2:0

2014: Чили – 2:0

2014: Австралия – 3:2

2014: Испания – 5:1

2010: Камерун – 2:1

2010: Япония – 1:0

2010: Дания – 2:0

2006: Аргентина – 0:0

2006: Кот-д'Ивуар – 2:1

2006: Сербия и Черногория – 1:0

1998: Мексика – 2:2

1998: Южная Корея – 5:0

1998: Бельгия – 0:0

1994: Марокко – 2:1