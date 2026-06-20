Нидерланды продолжили свои беспроигрышные серии на чемпионатах мира
«Оранье» не проиграли в 21-м матче подряд в основное время и в 18-ти матчах на групповых этапах
Сборная Нидерландов, во втором туре ЧМ-2026 победившая сборную Швеции со счетом 5:1, продолжила свои беспроигрышные серии на мировых первенствах.
Нидерландцы не проиграют уже в 21-м матче ЧМ подряд в основное время, а также в 18 поединках подряд на групповых этапах.
Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (21)
- 2026: Швеция – 5:1
- 2026: Япония – 2:2
- 2022: Аргентина – 2:2
- 2022: США – 3:1
- 2022: Катар – 2:0
- 2022: Эквадор – 1:1
- 2022: Сенегал – 2:0
- 2014: Бразилия – 3:0
- 2014: Аргентина – 0:0
- 2014: Коста-Рика – 0:0
- 2014: Мексика – 2:1
- 2014: Чили – 2:0
- 2014: Австралия – 3:2
- 2014: Испания – 5:1
- 2010: Испания – 0:0
- 2010: Уругвай – 3:2
- 2010: Бразилия – 2:1
- 2010: Словакия – 2:1
- 2010: Камерун – 2:1
- 2010: Япония – 1:0
- 2010: Дания – 2:0
Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (18)
- 2026: Швеция – 5:1
- 2026: Япония – 2:2
- 2022: Катар – 2:0
- 2022: Эквадор – 1:1
- 2022: Сенегал – 2:0
- 2014: Чили – 2:0
- 2014: Австралия – 3:2
- 2014: Испания – 5:1
- 2010: Камерун – 2:1
- 2010: Япония – 1:0
- 2010: Дания – 2:0
- 2006: Аргентина – 0:0
- 2006: Кот-д'Ивуар – 2:1
- 2006: Сербия и Черногория – 1:0
- 1998: Мексика – 2:2
- 1998: Южная Корея – 5:0
- 1998: Бельгия – 0:0
- 1994: Марокко – 2:1
1 - With their victory against Sweden, the Netherlands break the records for:— OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026
✅ Most consecutive FIFA World Cup matches without defeat (14)
✅ Most consecutive FIFA World Cup group stage games without defeat (18)
Best-ish. pic.twitter.com/bJOmAe3H6f
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