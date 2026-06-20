Швеция повторила достижение сборной Дании 40-летней давности
С 1986 года никто не забивал и не пропускал пять и больше голов на мундиалях
С разницей в пять дней сборная Швеции праздновала победу над Тунисом (5:1), а также сама уступила Нидерландам с таким же результатом. В субботу гол Энтони Эланги чуть смягчил горечь поражения после дублей Брайана Бробби и Коди Гакпо, а также меткого удара Крисенсио Саммервилла.
Швеция стала первой с 1986 года сборной, которая забила и пропустила как минимум 5 голов в двух разных матчах чемпионата мира. Тогда подобные «качели» устроила Дания (6:1 против Уругвая, но 1:5 против Испании).
В группе F чемпионата мира Нидерланды лидируют с четырьмя очками, у шведов три балла, у Японии – один, у Туниса – ноль. В этом квартете еще состоятся матчи Тунис – Япония (7 утра 21 июня), а также стартующие в 2:00 26 июня поединки Япония – Швеция и Тунис – Нидерланды.
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