Швеция повторила достижение сборной Дании 40-летней давности

С разницей в пять дней сборная Швеции праздновала победу над Тунисом (5:1), а также сама уступила Нидерландам с таким же результатом. В субботу гол Энтони Эланги чуть смягчил горечь поражения после дублей Брайана Бробби и Коди Гакпо, а также меткого удара Крисенсио Саммервилла.

Швеция стала первой с 1986 года сборной, которая забила и пропустила как минимум 5 голов в двух разных матчах чемпионата мира. Тогда подобные «качели» устроила Дания (6:1 против Уругвая, но 1:5 против Испании).

В группе F чемпионата мира Нидерланды лидируют с четырьмя очками, у шведов три балла, у Японии – один, у Туниса – ноль. В этом квартете еще состоятся матчи Тунис – Япония (7 утра 21 июня), а также стартующие в 2:00 26 июня поединки Япония – Швеция и Тунис – Нидерланды.