Украина. Премьер лига20 июня 2026, 22:20 | Обновлено 20 июня 2026, 22:43
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Стало известно, под каким номером Райан Роберто будет играть за Шахтер
Бразилец будет носить 71-й номер
20 июня 2026, 22:20 | Обновлено 20 июня 2026, 22:43
426
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Бразильский вингер Райан Роберто будет выступать за донецкий «Шахтер» под 71-м номером.
Срок соглашения между 18-летним футболистом и «горняками» рассчитан до конца сезона 2030/31. В донецкий клуб он перешел из бразильского «Фламенго».
В текущем сезоне Райан Роберто защищал цвета молодежной команды «красно-черных» – на его счету 18 сыгранных матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 голами и 1 голевой передачей.
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