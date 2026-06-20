Стало известно, под каким номером Райан Роберто будет играть за Шахтер

Бразильский вингер Райан Роберто будет выступать за донецкий «Шахтер» под 71-м номером.

Срок соглашения между 18-летним футболистом и «горняками» рассчитан до конца сезона 2030/31. В донецкий клуб он перешел из бразильского «Фламенго».

В текущем сезоне Райан Роберто защищал цвета молодежной команды «красно-черных» – на его счету 18 сыгранных матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 голами и 1 голевой передачей.