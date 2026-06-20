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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 22:20 | Обновлено 20 июня 2026, 22:43
426
0

Стало известно, под каким номером Райан Роберто будет играть за Шахтер

Бразилец будет носить 71-й номер

20 июня 2026, 22:20 | Обновлено 20 июня 2026, 22:43
426
0
Стало известно, под каким номером Райан Роберто будет играть за Шахтер
ФК Шахтер. Райан Роберто
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Бразильский вингер Райан Роберто будет выступать за донецкий «Шахтер» под 71-м номером.

Срок соглашения между 18-летним футболистом и «горняками» рассчитан до конца сезона 2030/31. В донецкий клуб он перешел из бразильского «Фламенго».

В текущем сезоне Райан Роберто защищал цвета молодежной команды «красно-черных» – на его счету 18 сыгранных матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 6 голами и 1 голевой передачей.

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трансферы Фламенго чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ Райан Роберто игровой номер
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
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