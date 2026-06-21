Эквадор – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы F чемпионата мира 21 июня в 03:00
21 июня сборные Эквадора и Кюрасао проведут матч второго тура группы Е чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити. Встреча начнется в 03:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Эквадором и Турцией в квартете Е на мундиале играют команды Германии и Кот-д'Ивуара.
Наставник Эквадора – Себастьян Беккасесе. Сборную Кюрасао тренирует Дик Адвокат.
Календарь и результаты матчей в группе Е ЧМ-2026:
- 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао – 7:1
- 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0
- 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
- 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао
- 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
- 25.06. 23:00. Эквадор – Германия
Эквадор – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Е
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Германия
|1
|1
|0
|0
|7 - 1
|20.06.26 23:00 Германия - Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|3
|2
|Кот-д'Ивуар
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|20.06.26 23:00 Германия - Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|21.06.26 03:00 Эквадор - Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|0
|4
|Кюрасао
|1
|0
|0
|1
|1 - 7
|21.06.26 03:00 Эквадор - Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|0
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