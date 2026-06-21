21 июня сборные Эквадора и Кюрасао проведут матч второго тура группы Е чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити. Встреча начнется в 03:00 по Киеву.

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Вместе с Эквадором и Турцией в квартете Е на мундиале играют команды Германии и Кот-д'Ивуара.

Наставник Эквадора – Себастьян Беккасесе. Сборную Кюрасао тренирует Дик Адвокат.

Календарь и результаты матчей в группе Е ЧМ-2026:

14.06. 20:00. Германия – Кюрасао – 7:1

– Кюрасао – 7:1 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0

– Эквадор – 1:0 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар

21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао

25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар

25.06. 23:00. Эквадор – Германия

Эквадор – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа Е