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Чемпионат мира
Эквадор
21.06.2026 03:00 – 36 0 : 0
Кюрасао
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Чемпионат мира
21 июня 2026, 03:00 |
318
0

Эквадор – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы F чемпионата мира 21 июня в 03:00

21 июня 2026, 03:00 |
318
0
Эквадор – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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21 июня сборные Эквадора и Кюрасао проведут матч второго тура группы Е чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити. Встреча начнется в 03:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Эквадором и Турцией в квартете Е на мундиале играют команды Германии и Кот-д'Ивуара.

Наставник Эквадора – Себастьян Беккасесе. Сборную Кюрасао тренирует Дик Адвокат.

Календарь и результаты матчей в группе Е ЧМ-2026:

  • 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао – 7:1
  • 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор – 1:0
  • 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
  • 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао
  • 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
  • 25.06. 23:00. Эквадор – Германия

Эквадор – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Эквадор – Кюрасао
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Трансляция матча В эфире

Группа Е

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Германия 1 1 0 0 7 - 1 20.06.26 23:00 Германия - Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 3
2 Кот-д'Ивуар 1 1 0 0 1 - 0 20.06.26 23:00 Германия - Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 3
3 Эквадор 1 0 0 1 0 - 1 21.06.26 03:00 Эквадор - Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 0
4 Кюрасао 1 0 0 1 1 - 7 21.06.26 03:00 Эквадор - Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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