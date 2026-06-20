Бробби стал автором четвертого самого быстрого дубля в истории ЧМ
Нападающему сборной Нидерландов понадобилось всего 16 минут и 12 секунд с начала игры
Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби стал автором четвертого самого быстрого дубля в истории чемпионатов мира.
В матче второго тура ЧМ-2026 против сборной Швеции нидерландцу понадобилось всего 16 минут и 12 секунд с начала игры для того, чтобы забить 2 гола.
Быстрее его на мировых первенствах оформляли дубль только Лукас Подольски (11:35), Роналдо (12:16) и Гарри Линекер (13:46).
Самые быстрые дубли в истории чемпионатов мира
- Лукас Подольски (Германия), против Швеции, 2006: 11:35
- Роналдо (Бразилия), против Коста-Рики, 2002: 12:16
- Гарри Линекер (Англия), против Польши, 1986: 13:46
- Брайан Бробби (Нидерланды), против Швеции, 2026: 16:12
Fastest World Cup braces in history:— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026
Podolski vs Sweden, 2006: 11:35
Ronaldo vs Costa Rica, 2002: 12:16
Lineker vs Poland, 1986: 13:46
🟠Brobbey vs Sweden, 2026: 16:12 pic.twitter.com/gFnLI28rWQ
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