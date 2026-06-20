Бробби стал автором четвертого самого быстрого дубля в истории ЧМ

Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби стал автором четвертого самого быстрого дубля в истории чемпионатов мира.

В матче второго тура ЧМ-2026 против сборной Швеции нидерландцу понадобилось всего 16 минут и 12 секунд с начала игры для того, чтобы забить 2 гола.

Быстрее его на мировых первенствах оформляли дубль только Лукас Подольски (11:35), Роналдо (12:16) и Гарри Линекер (13:46).

Самые быстрые дубли в истории чемпионатов мира

Лукас Подольски (Германия), против Швеции, 2006: 11:35

Роналдо (Бразилия), против Коста-Рики, 2002: 12:16

Гарри Линекер (Англия), против Польши, 1986: 13:46

Брайан Бробби (Нидерланды), против Швеции, 2026: 16:12