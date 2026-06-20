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Чемпионат мира
20 июня 2026, 21:02 | Обновлено 20 июня 2026, 21:04
104
0

Бробби стал автором четвертого самого быстрого дубля в истории ЧМ

Нападающему сборной Нидерландов понадобилось всего 16 минут и 12 секунд с начала игры

20 июня 2026, 21:02 | Обновлено 20 июня 2026, 21:04
104
0
Бробби стал автором четвертого самого быстрого дубля в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби стал автором четвертого самого быстрого дубля в истории чемпионатов мира.

В матче второго тура ЧМ-2026 против сборной Швеции нидерландцу понадобилось всего 16 минут и 12 секунд с начала игры для того, чтобы забить 2 гола.

Быстрее его на мировых первенствах оформляли дубль только Лукас Подольски (11:35), Роналдо (12:16) и Гарри Линекер (13:46).

Самые быстрые дубли в истории чемпионатов мира

  • Лукас Подольски (Германия), против Швеции, 2006: 11:35
  • Роналдо (Бразилия), против Коста-Рики, 2002: 12:16
  • Гарри Линекер (Англия), против Польши, 1986: 13:46
  • Брайан Бробби (Нидерланды), против Швеции, 2026: 16:12
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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