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  4. ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Швеции
Чемпионат мира
20 июня 2026, 21:03 | Обновлено 20 июня 2026, 21:08
461
0

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Швеции

Лагербильке поразил ворота Нидерландов, но судья не засчитал гол из-за положения вне игры

20 июня 2026, 21:03 | Обновлено 20 июня 2026, 21:08
461
0
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Швеции
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Сборная Швеции проиграла первый тайм Нидерландам в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026 со счетом 0:2 – дубль оформил Брайан Бробби.

На 44-й минуте шведский защитник Густав Лагербильке поразил ворота соперников, однако мяч в итоге был отменен из-за офсайда.

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Положение вне игры изначально выглядело довольно спорным, да и зрители не увидели прорисованных линий, но судя по скриншотам гол действительно был забит с офсайда.

Встреча Швеции и Нидерландов стартовала 20 июня в 20:00 по Киеву Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне.

ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Швеции

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Густав Лагербильке фото офсайд (вне игры) сборная Швеции по футболу сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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