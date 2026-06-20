Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Бенфики перебрался в Ренн
Франция
20 июня 2026, 21:42 | Обновлено 20 июня 2026, 22:20
911
0

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Бенфики перебрался в Ренн

Гонсалу Олиейра стал частью французского клуба

20 июня 2026, 21:42 | Обновлено 20 июня 2026, 22:20
911
0
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Бенфики перебрался в Ренн
Ренн. Гонсалу Оливейра
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Португальский защитник Гонсалу Оливейра перешел из «Бенфики» в «Ренн». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение между 19-леним футболистом и представителем Лиги 1 рассчитано на 5 сезонов. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В прошедшем сезоне Госалу Оливейра защищал цвета второй команды «Бенфики» – 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 голами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин может перейти в «Астон Виллу».

По теме:
21 гол за сезон. Динамо нацелилось на форварда гранда
«Простая математика». В Испании объяснили, почему Реал продаст ряд игроков
Стало известно, под каким номером Райан Роберто будет играть за Шахтер
трансферы трансферы Лиги 1 Ренн Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Ренн
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Бокс | 20 июня 2026, 05:32 1
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение

Украинский боксер вскоре пройдет четырехмесячный тренировочный сбор

Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Бокс | 20 июня 2026, 07:02 1
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление

Марк Лайсон объяснил, почему остановил поединок в 11-м раунде

Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 20.06.2026, 19:48
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Футбол | 20.06.2026, 21:05
Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Футбол | 20.06.2026, 08:35
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 2
Футбол
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
18.06.2026, 16:50 1
Волейбол
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем