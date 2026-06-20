ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Бенфики перебрался в Ренн
Гонсалу Олиейра стал частью французского клуба
Португальский защитник Гонсалу Оливейра перешел из «Бенфики» в «Ренн». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Соглашение между 19-леним футболистом и представителем Лиги 1 рассчитано на 5 сезонов. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В прошедшем сезоне Госалу Оливейра защищал цвета второй команды «Бенфики» – 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 голами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин может перейти в «Астон Виллу».
𝗚𝗼𝗻𝗰̧𝗮𝗹𝗼 𝗢𝗹𝗶𝘃𝗲𝗶𝗿𝗮, 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗯𝗮𝘁 🇵🇹— Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 20, 2026
Promesse du football lisboète, le défenseur de 19 ans rejoint la capitale bretonne en provenance du Benfica. 𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘎𝘰𝘯𝘤̧𝘢𝘭𝘰.
Une arrivée validée par @hellowork.
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