ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Бенфики перебрался в Ренн

Португальский защитник Гонсалу Оливейра перешел из «Бенфики» в «Ренн». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение между 19-леним футболистом и представителем Лиги 1 рассчитано на 5 сезонов. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В прошедшем сезоне Госалу Оливейра защищал цвета второй команды «Бенфики» – 28 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 голами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин может перейти в «Астон Виллу».