Чемпионат мира20 июня 2026, 20:44 | Обновлено 20 июня 2026, 20:45
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Нидерланды стали 8-й сборной в истории ЧМ, которая забила 100+ голов
Вспомним топ-10 сборных с наибольшим количеством забитых мячей на мировых первенствах
20 июня 2026, 20:44 | Обновлено 20 июня 2026, 20:45
178
0
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Сборная Нидерландов стала 8-й сборной, забившей 100+ голов на чемпионатах мира.
Автором юбилейного 100-го гола нидерландцев стал Брайан Бробби, забив в ворота сборной Швеции во втором туре ЧМ-2026.
Вспомним сборные с самым большим количеством забитых мячей на мировых первенствах.
Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира
- 241 – Бразилия
- 239 – Германия/ФРГ
- 155 – Аргентина
- 139 – Франция
- 128 – Италия
- 108 – Англия
- 108 – Испания
- 100 – Нидерланды
- 90 – Уругвай
- 87 – Венгрия
100 - The Netherlands are the eighth country to ever score 100 goals at the FIFA World Cup.— OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026
Milestone. pic.twitter.com/pNuIxa9PBO
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