Нидерланды стали 8-й сборной в истории ЧМ, которая забила 100+ голов

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Сборная Нидерландов стала 8-й сборной, забившей 100+ голов на чемпионатах мира.

Автором юбилейного 100-го гола нидерландцев стал Брайан Бробби, забив в ворота сборной Швеции во втором туре ЧМ-2026.

Вспомним сборные с самым большим количеством забитых мячей на мировых первенствах.

Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира

241 – Бразилия

239 – Германия/ФРГ

155 – Аргентина

139 – Франция

128 – Италия

108 – Англия

108 – Испания

100 – Нидерланды

90 – Уругвай

87 – Венгрия