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Чемпионат мира
20 июня 2026, 20:44 | Обновлено 20 июня 2026, 20:45
178
0

Нидерланды стали 8-й сборной в истории ЧМ, которая забила 100+ голов

Вспомним топ-10 сборных с наибольшим количеством забитых мячей на мировых первенствах

20 июня 2026, 20:44 | Обновлено 20 июня 2026, 20:45
178
0
Нидерланды стали 8-й сборной в истории ЧМ, которая забила 100+ голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов стала 8-й сборной, забившей 100+ голов на чемпионатах мира.

Автором юбилейного 100-го гола нидерландцев стал Брайан Бробби, забив в ворота сборной Швеции во втором туре ЧМ-2026.

Вспомним сборные с самым большим количеством забитых мячей на мировых первенствах.

Сборные с самым большим количеством забитых мячей в истории чемпионатов мира

  • 241 – Бразилия
  • 239 – Германия/ФРГ
  • 155 – Аргентина
  • 139 – Франция
  • 128 – Италия
  • 108 – Англия
  • 108 – Испания
  • 100 – Нидерланды
  • 90 – Уругвай
  • 87 – Венгрия
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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