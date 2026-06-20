Сборная Нидерландов вошла в престижный клуб после дубля на ЧМ
Сборная забила 100+ голов в истории на чемпионатах мира
На старте матча второго тура ЧМ-2026 сборная Нидерландов благодаря дублю Брайана Бробби ведет в счете 2:0 в игре против Швеции.
Благодаря точным ударам форварда Нидерланды пополнили престижный клуб сборных, которые в истории чемпионатов мира забили 100 или больше голов.
Нидерланды присоединились к национальным командам Бразилии, Аргентины, Германии, Франции, Италии Испании и Англии.
В первом туре Нидерланды сыграли вничью 2:2 со сборной Японии.
Teams to score 100+ goals at the FIFA men’s World Cup:— Squawka (@Squawka) June 20, 2026
◎ Brazil
◎ Germany
◎ Argentina
◎ France
◎ Italy
◎ Spain
◎ England
◉ Netherlands 🆕
Welcome to the 💯 club. pic.twitter.com/WAAu2tVvjQ
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