Сборная Нидерландов вошла в престижный клуб после дубля на ЧМ

На старте матча второго тура ЧМ-2026 сборная Нидерландов благодаря дублю Брайана Бробби ведет в счете 2:0 в игре против Швеции.

Благодаря точным ударам форварда Нидерланды пополнили престижный клуб сборных, которые в истории чемпионатов мира забили 100 или больше голов.

Нидерланды присоединились к национальным командам Бразилии, Аргентины, Германии, Франции, Италии Испании и Англии.

В первом туре Нидерланды сыграли вничью 2:2 со сборной Японии.