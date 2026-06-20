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Чемпионат мира
20 июня 2026, 20:28 | Обновлено 20 июня 2026, 20:29
156
0

Сборная Нидерландов вошла в престижный клуб после дубля на ЧМ

Сборная забила 100+ голов в истории на чемпионатах мира

20 июня 2026, 20:28 | Обновлено 20 июня 2026, 20:29
156
0
Сборная Нидерландов вошла в престижный клуб после дубля на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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На старте матча второго тура ЧМ-2026 сборная Нидерландов благодаря дублю Брайана Бробби ведет в счете 2:0 в игре против Швеции.

Благодаря точным ударам форварда Нидерланды пополнили престижный клуб сборных, которые в истории чемпионатов мира забили 100 или больше голов.

Нидерланды присоединились к национальным командам Бразилии, Аргентины, Германии, Франции, Италии Испании и Англии.

В первом туре Нидерланды сыграли вничью 2:2 со сборной Японии.

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сборная Нидерландов по футболу ЧМ-2026 по футболу Брайан Бробби
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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