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  4. Бавария подготовила новый контракт для Кейна. Но не все так просто
Германия
20 июня 2026, 20:30 |
608
0

Бавария подготовила новый контракт для Кейна. Но не все так просто

Гарри Кейн предварительно согласен остаться в Баварии

20 июня 2026, 20:30 |
608
0
Бавария подготовила новый контракт для Кейна. Но не все так просто
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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«Бавария» провела предварительные переговоры о новом контракте с форвардом Гарри Кейном. Стороны пока договорились полностью сосредоточиться на чемпионате мира. Конкретные переговоры начнутся после турнира.

Рассматривается возможность заключения нового контракта до 2029 года. Шансы на продление в настоящее время считаются очень высокими. Кейн не ведет переговоры ни с каким другим клубом и остается очень открытым для продления своего контракта с «Баварией».

32-летний англичанин забил 61 гол и семь раз ассистировал партнерам в 51 матче прошлого сезона. Его контракт с «Баварией» рассчитан еще на год.

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Бавария Гарри Кейн Бундеслига чемпионат Германии по футболу сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Флориан Плеттенберг
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