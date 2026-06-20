Бавария подготовила новый контракт для Кейна. Но не все так просто

«Бавария» провела предварительные переговоры о новом контракте с форвардом Гарри Кейном. Стороны пока договорились полностью сосредоточиться на чемпионате мира. Конкретные переговоры начнутся после турнира.

Рассматривается возможность заключения нового контракта до 2029 года. Шансы на продление в настоящее время считаются очень высокими. Кейн не ведет переговоры ни с каким другим клубом и остается очень открытым для продления своего контракта с «Баварией».

32-летний англичанин забил 61 гол и семь раз ассистировал партнерам в 51 матче прошлого сезона. Его контракт с «Баварией» рассчитан еще на год.