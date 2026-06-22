Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо

В Турции уже около недели сообщают об интересе «Трабзонспора» к защитнику киевского «Динамо» Тарасу Михавко.

Впрочем, источник отмечает, что трансфер Михавко пока выглядит маловероятным. В составе «Трабзонспора» уже есть несколько легионеров на позиции центрального защитника, а высокая трансферная стоимость украинца [20 миллионов евро] стала дополнительным препятствием для сделки. Более того, турецкий клуб сейчас ищет защитника с турецким паспортом.

Отмечается, что руководство турецкого клуба активизирует переговоры только в случае продажи одного из своих защитников. В частности, сохраняется серьёзный интерес со стороны английского «Фулхэма» к центральному защитнику Артуру Чибуике.