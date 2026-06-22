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  4. Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 08:02 |
1964
4

Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо

Михавко в «Трабзонспоре» не будет

22 июня 2026, 08:02 |
1964
4 Comments
Суркис назвал цену. Поставлена точка в трансфере лидера Динамо
ФК Динамо. Тарас Михавко
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В Турции уже около недели сообщают об интересе «Трабзонспора» к защитнику киевского «Динамо» Тарасу Михавко.

Впрочем, источник отмечает, что трансфер Михавко пока выглядит маловероятным. В составе «Трабзонспора» уже есть несколько легионеров на позиции центрального защитника, а высокая трансферная стоимость украинца [20 миллионов евро] стала дополнительным препятствием для сделки. Более того, турецкий клуб сейчас ищет защитника с турецким паспортом.

Отмечается, что руководство турецкого клуба активизирует переговоры только в случае продажи одного из своих защитников. В частности, сохраняется серьёзный интерес со стороны английского «Фулхэма» к центральному защитнику Артуру Чибуике.

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Динамо Киев трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу трансферы УПЛ Тарас Михавко
Дмитрий Олийченко Источник: 61saat.com
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Комментарии 4
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И так, игрок продолжит дальше "совершенствоваться" в Супер-Мега-Топ клубе. Ему уготована аналогичная судьба многих в этом клубе, начиная с Леоненко, заканчивая Шарапенко.
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+2
Кому эта шляпа нужна?)
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