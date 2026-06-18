Сколько запросит Суркис? Футболиста Динамо решили переманить в Европу

Турецкий «Трабзонспор» возобновил интерес к украинскому защитнику «Динамо» (Киев) Тарасу Михавко и вновь включил его в список приоритетных трансферных целей.

По информации турецких СМИ, клуб из Трабзона уже ранее следил за 21-летним центральным защитником, однако теперь вернулся к идее его подписания. При этом отмечается, что на игрока также претендовала португальская «Бенфика», которая ранее проявляла интерес к украинцу.

В то же время сообщается, что лиссабонский клуб пока переключился на другие варианты, что может усилить позиции «Трабзонспора» в борьбе за трансфер.

В прошлом сезоне Тарас провел 39 матчей, забил 6 голов. В Турции также отмечают, что потенциальный переход может повторить успешный пример с другим украинским защитником в составе клуба – Арсением Батаговым.