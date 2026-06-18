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18 июня 2026, 22:22 | Обновлено 18 июня 2026, 22:59
2543
7

Сколько запросит Суркис? Футболиста Динамо решили переманить в Европу

Михавко может пополнить ряды «Трабзонспора»

18 июня 2026, 22:22 | Обновлено 18 июня 2026, 22:59
2543
7 Comments
Сколько запросит Суркис? Футболиста Динамо решили переманить в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко
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Турецкий «Трабзонспор» возобновил интерес к украинскому защитнику «Динамо» (Киев) Тарасу Михавко и вновь включил его в список приоритетных трансферных целей.

По информации турецких СМИ, клуб из Трабзона уже ранее следил за 21-летним центральным защитником, однако теперь вернулся к идее его подписания. При этом отмечается, что на игрока также претендовала португальская «Бенфика», которая ранее проявляла интерес к украинцу.

В то же время сообщается, что лиссабонский клуб пока переключился на другие варианты, что может усилить позиции «Трабзонспора» в борьбе за трансфер.

В прошлом сезоне Тарас провел 39 матчей, забил 6 голов. В Турции также отмечают, что потенциальный переход может повторить успешный пример с другим украинским защитником в составе клуба – Арсением Батаговым.

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Динамо Киев трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов трансферы УПЛ Тарас Михавко
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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Комментарии 7
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У &банька Олійченка чергове загострення, викличте вже йому санітарів
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+4
Такі вимоги Трабзону точно не по кишені.
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+2
Давно нічого не писав…
Просто цікаво, автор питання до тебе: а коли Турція стала Європою? Лише 3 % відсотки країни прилягають до Європи…
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+1
та які 25-30 лямів.
за що ?
за гравця упл ? 
за гравця який нічого не показав в ЛК.
за 30-ку можна купити вже готового гравця в тій же АПЛ чи ЛаЛізі.
Потолок за Михавка 5-7 лямів. Якща будуть давати то терміново продавати бо буде теж саме що з Шапаренко та Бражко...
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+1
Опять хочу в трабзонспор- бьівали?- уже хотел.
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0
25-30 миллионов и 25-40% с перепродажи.
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-1
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