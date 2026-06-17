В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины

Слухи о возможном переходе защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка в «Бенфику» не соответствуют действительности.

Авторитетное португальское издание Record опровергло эти сообщения. По данным источника, кандидатура украинского футболиста пока не входит в список трансферных целей «Бенфики» и даже не находится на рассмотрении руководства клуба.

Сообщается, что португальский гранд работает над усилением центра обороны, однако имеет другие приоритеты на трансферном рынке. В клубе ищут опытного центрального защитника для основного состава, а также молодого футболиста, который сможет развиваться в системе команды и при необходимости получать игровую практику в резерве.