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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 07:32 |
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В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины

Михавка в «Бенфике» не будет

17 июня 2026, 07:32 |
400
0
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
ФК Динамо. Тарас Михавко
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Слухи о возможном переходе защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка в «Бенфику» не соответствуют действительности.

Авторитетное португальское издание Record опровергло эти сообщения. По данным источника, кандидатура украинского футболиста пока не входит в список трансферных целей «Бенфики» и даже не находится на рассмотрении руководства клуба.

Сообщается, что португальский гранд работает над усилением центра обороны, однако имеет другие приоритеты на трансферном рынке. В клубе ищут опытного центрального защитника для основного состава, а также молодого футболиста, который сможет развиваться в системе команды и при необходимости получать игровую практику в резерве.

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Дмитрий Олийченко Источник: Record.pt
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