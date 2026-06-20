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Чемпионат мира
20 июня 2026, 19:24 | Обновлено 20 июня 2026, 19:25
48
0

Кунья стал 25-м бразильцем с хотя бы одним матчем ЧМ с 2+ голами

Вспомним всех бразильских футболистов, кому пкорилось подобное достижение

20 июня 2026, 19:24 | Обновлено 20 июня 2026, 19:25
48
0
Кунья стал 25-м бразильцем с хотя бы одним матчем ЧМ с 2+ голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья
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Нападающий Манчестер Юнайтед Матеус Кунья стал 25-м бразильцем, имеющим в своем активе по крайней мере один матч чемпионата мира с 2+ голами.

Форвард отметился дублем в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Гаити.

По этому поводу вспомним всех бразильских футболистов, которым подчинялось подобное достижение на мировых первенствах.

Игроки сборной Бразилии, которые забивали 2+ гола в одном матче чемпионата мира

  • 2026: Матеус Кунья, против Гаити
  • 2022: Ришарлисон, против Сербии
  • 2014: Неймар против Камеруна
  • 2014: Неймар против Хорватии
  • 2010: Луис Фабиану против Кот-д'Ивуара
  • 2006: Роналдо, против Японии
  • 2002: Роналдо, против Германии
  • 2002: Роналдо, против Коста-Рики
  • 1998: Ривалдо, против Дании
  • 1998: Роналдо, против Чили
  • 1998: Сезар Сампайо, против Чили
  • 1990: Карека, против Швеции
  • 1986: Карека против Северной Ирландии.
  • 1982: Зико, против Новой Зеландии
  • 1978: Роберто Динамите, против Польши
  • 1978: Диркеу, против Перу
  • 1970: Тостао, против Перу
  • 1970: Пеле против Румынии.
  • 1970: Жаирзиньо, против Чехословакии
  • 1962: Гарринча, против Чили
  • 1962: Вава, против Чили
  • 1962: Гарринча, против Англии
  • 1962: Амарилдо, против Испании
  • 1958: Вава, против Швеции
  • 1958: Пеле, против Швеции
  • 1958: Пеле, против Франции, хет-трик
  • 1958: Вава, против СССР
  • 1958: Маццола, против Австрии
  • 1954: Пинг, против Мексики
  • 1950: Адемир, против Испании
  • 1950: Чико, против Испании
  • 1950: Адемир, против Швеции, покер
  • 1950: Чико, против Швеции
  • 1950: Адемир, против Мексики
  • 1938: Леонидас да Силва, против Швеции
  • 1938: Леонидас да Силва, против Польши, хет-трик
  • 1938: Перасио, против Польши
  • 1930: Модерато, против Боливии
  • 1930: Прегиньо, против Боливии

Игроки сборной Бразилии с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира

  • 4 – Роналдо
  • 3 – Пеле
  • 3 – Вава
  • 3 – Адемир
  • 2 – Неймар
  • 2 – Карека
  • 2 – Гарринча
  • 2 – Чико
  • 2 – Леонидас да Силва
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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