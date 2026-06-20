Кунья стал 25-м бразильцем с хотя бы одним матчем ЧМ с 2+ голами
Вспомним всех бразильских футболистов, кому пкорилось подобное достижение
Нападающий Манчестер Юнайтед Матеус Кунья стал 25-м бразильцем, имеющим в своем активе по крайней мере один матч чемпионата мира с 2+ голами.
Форвард отметился дублем в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Гаити.
По этому поводу вспомним всех бразильских футболистов, которым подчинялось подобное достижение на мировых первенствах.
Игроки сборной Бразилии, которые забивали 2+ гола в одном матче чемпионата мира
- 2026: Матеус Кунья, против Гаити
- 2022: Ришарлисон, против Сербии
- 2014: Неймар против Камеруна
- 2014: Неймар против Хорватии
- 2010: Луис Фабиану против Кот-д'Ивуара
- 2006: Роналдо, против Японии
- 2002: Роналдо, против Германии
- 2002: Роналдо, против Коста-Рики
- 1998: Ривалдо, против Дании
- 1998: Роналдо, против Чили
- 1998: Сезар Сампайо, против Чили
- 1990: Карека, против Швеции
- 1986: Карека против Северной Ирландии.
- 1982: Зико, против Новой Зеландии
- 1978: Роберто Динамите, против Польши
- 1978: Диркеу, против Перу
- 1970: Тостао, против Перу
- 1970: Пеле против Румынии.
- 1970: Жаирзиньо, против Чехословакии
- 1962: Гарринча, против Чили
- 1962: Вава, против Чили
- 1962: Гарринча, против Англии
- 1962: Амарилдо, против Испании
- 1958: Вава, против Швеции
- 1958: Пеле, против Швеции
- 1958: Пеле, против Франции, хет-трик
- 1958: Вава, против СССР
- 1958: Маццола, против Австрии
- 1954: Пинг, против Мексики
- 1950: Адемир, против Испании
- 1950: Чико, против Испании
- 1950: Адемир, против Швеции, покер
- 1950: Чико, против Швеции
- 1950: Адемир, против Мексики
- 1938: Леонидас да Силва, против Швеции
- 1938: Леонидас да Силва, против Польши, хет-трик
- 1938: Перасио, против Польши
- 1930: Модерато, против Боливии
- 1930: Прегиньо, против Боливии
Игроки сборной Бразилии с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира
- 4 – Роналдо
- 3 – Пеле
- 3 – Вава
- 3 – Адемир
- 2 – Неймар
- 2 – Карека
- 2 – Гарринча
- 2 – Чико
- 2 – Леонидас да Силва
🔥 MATHEUS CUNHA EXPLODES with a BRACE on his FIRST-EVER World Cup start against Haiti!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 20, 2026
🇧🇷 The Man Utd forward becomes the THIRD Brazilian to score twice in a debut World Cup start across the last four tournaments — joining Richarlison and Neymar! pic.twitter.com/xbc3fsYJ5J
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» могут проводить матчи в Лондоне на стадионе «Брентфорд»
Украинский вратарь должен остаться в клубе