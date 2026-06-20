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  4. Арсенал готов заплатить 80 млн евро за звезду ПСЖ
Англия
20 июня 2026, 19:21 |
663
0

Арсенал готов заплатить 80 млн евро за звезду ПСЖ

Баркола може перебратись до Лондона

20 июня 2026, 19:21 |
663
0
Арсенал готов заплатить 80 млн евро за звезду ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола
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Лондонский «Арсенал» нацелился на 23-летнего вингера ПСЖ и сборной Франции Брэдли Барколу.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, английский клуб готовится предложить парижанам 80 миллионов евро за трансфер звездного игрока. В переходе футболиста заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Журналист отметил, что за ситуацией с Барколом также внимательно следят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Бавария» и «Барселона».

В прошлом сезоне Брэдли провел в составе ПСЖ 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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Брэдли Баркола ПСЖ Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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