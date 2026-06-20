Арсенал готов заплатить 80 млн евро за звезду ПСЖ
Баркола може перебратись до Лондона
Лондонский «Арсенал» нацелился на 23-летнего вингера ПСЖ и сборной Франции Брэдли Барколу.
Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, английский клуб готовится предложить парижанам 80 миллионов евро за трансфер звездного игрока. В переходе футболиста заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Журналист отметил, что за ситуацией с Барколом также внимательно следят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Бавария» и «Барселона».
В прошлом сезоне Брэдли провел в составе ПСЖ 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.
💣#EXCL Arsenal are preparing an €80M bid for PSG winger Bradley Barcola.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 20, 2026
👁️ Liverpool, Man City, Man Utd, Chelsea, Bayern, and Barca are monitoring.@Ekremkonur @caughtoffsidehttps://t.co/3MHIPZkxan https://t.co/bqgJYcTBjN
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