Арсенал готов заплатить 80 млн евро за звезду ПСЖ

Лондонский «Арсенал» нацелился на 23-летнего вингера ПСЖ и сборной Франции Брэдли Барколу.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, английский клуб готовится предложить парижанам 80 миллионов евро за трансфер звездного игрока. В переходе футболиста заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Журналист отметил, что за ситуацией с Барколом также внимательно следят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Бавария» и «Барселона».

В прошлом сезоне Брэдли провел в составе ПСЖ 49 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.