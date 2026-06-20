Двух бразильских футболистов отстранили на год из-за ставок

Спортивный трибунал Рио-де-Жанейро (TJD-RJ) отстранил на год бывших игроков «Португезы» Луиса Густаво и «Нова Игуасу» Сидао за участие в схеме, связанной со ставками во время матча Чемпионата Кариоки 2026 года.

Расследование началось после сигнала от компании Sportradar, зафиксировавшей подозрительную активность на рынке ставок. По данным следствия, около 80% из 253 тыс. бразильских реалов (50 тыс. долларов), поставленных на матч, были связаны с прогнозами на получение желтых карточек именно этими футболистами.

Во время игры оба игрока действительно получили предупреждения, что стало одним из ключевых доказательств по делу. Помимо годичной дисквалификации, футболисты были оштрафованы. Решение еще может быть обжаловано.

Также штрафы получили президент и главный тренер «Португезы» за недостаточное сотрудничество со следствием.

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