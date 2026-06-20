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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 16:46 | Обновлено 20 июня 2026, 18:00
308
0

ФОТО. Как Динамо готовилось к контрольному матчу против Славии

Поединок на сборах Австрии состоится 20 июня в 17:00

20 июня 2026, 16:46 | Обновлено 20 июня 2026, 18:00
308
0
ФОТО. Как Динамо готовилось к контрольному матчу против Славии
ФК Динамо
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Киевское Динамо завершило подготовку к первому контрольному матчу на сборах в межсезонье.

20 июня в 17:00 сыграют Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии, победитель национального чемпионата.

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Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы 9 и 16 июля сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

В пятницу, 19 июня, киевское Динамо продолжило работу на тренировочном сборе в Австрии. Утренняя тренировка началась для футболистов с разминки и упражнений на растяжку со специальными валиками, а также работы на орбитреках, расположенных рядом с тренировочным полем.

Далее бело-синие перешли к игровым упражнениям. Игрокам были предложены упражнения на технику приема и передачи мяча, затем футболисты отрабатывали фланговые подачи с завершением на стандартные ворота. Завершилась тренировка тремя игровыми сериями на двое ворот.

20 июня динамовцы смогут воплотить свои наработки на поле в спарринге с чешской Славией. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Славия Прага Игорь Костюк Динамо - Славия контрольные матчи УПЛ фото тренировка видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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