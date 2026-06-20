ФОТО. Как Динамо готовилось к контрольному матчу против Славии
Поединок на сборах Австрии состоится 20 июня в 17:00
Киевское Динамо завершило подготовку к первому контрольному матчу на сборах в межсезонье.
20 июня в 17:00 сыграют Динамо Киев и команда Славия Прага из Чехии, победитель национального чемпионата.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо под руководством Игоря Костюка проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины. Динамо в квалификации Q1 Лиги Европы 9 и 16 июля сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
В пятницу, 19 июня, киевское Динамо продолжило работу на тренировочном сборе в Австрии. Утренняя тренировка началась для футболистов с разминки и упражнений на растяжку со специальными валиками, а также работы на орбитреках, расположенных рядом с тренировочным полем.
Далее бело-синие перешли к игровым упражнениям. Игрокам были предложены упражнения на технику приема и передачи мяча, затем футболисты отрабатывали фланговые подачи с завершением на стандартные ворота. Завершилась тренировка тремя игровыми сериями на двое ворот.
20 июня динамовцы смогут воплотить свои наработки на поле в спарринге с чешской Славией. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.
Видео
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Единственный в матче гол уже на 2-й минуте забил Матиас Галарса
В ближайшее время Юлию на стартах не ждать