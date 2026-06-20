Украина. Премьер лига20 июня 2026, 16:28 | Обновлено 20 июня 2026, 16:42
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Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Яцык и Брагару принесли существенные деньги киевскому клубу
20 июня 2026, 16:28 | Обновлено 20 июня 2026, 16:42
2406
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19 и 20 июня Динамо оформило два трансфера на выход: хавбек Александр Яцык перебрался в Харьков (переименованный Металлист 1925), а вингер Максим Брагару отправился в Полесье.
По информации Transfermarkt, а также украинских СМИ, оба трансфера принесли киевскому клубу 4,5 миллиона евро.
За Яцыка Динамо ориентировочно получило 2,5 миллиона евро, а Брагару принес около двух миллионов евро.
При этом киевляне не забывают об усилении: свободным агентом клуб подписал защитника Томаша Кендзеру.
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Комментарии 6
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Гуляем в Монако недели две
Якщо зеро не випаде,то і Мотю продасть влітку
Мощно
Видно що добре готуються до ЛЄ
сурок вже вилетів в монако , все до копійки програти в казино ;)
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