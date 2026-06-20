Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам

19 и 20 июня Динамо оформило два трансфера на выход: хавбек Александр Яцык перебрался в Харьков (переименованный Металлист 1925), а вингер Максим Брагару отправился в Полесье.

По информации Transfermarkt, а также украинских СМИ, оба трансфера принесли киевскому клубу 4,5 миллиона евро.

За Яцыка Динамо ориентировочно получило 2,5 миллиона евро, а Брагару принес около двух миллионов евро.

При этом киевляне не забывают об усилении: свободным агентом клуб подписал защитника Томаша Кендзеру.